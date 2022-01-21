尼加拉瓜與台灣斷交，也片面終止與台灣的FTA，財政部關務署今日發布緊急權宜措施，符合台泥FTA關稅優惠的貨品，已經無法取得優惠性產證的情況下，在該協定停止施行前，可以檢附CETREX（工商部出口貿易中心）一般性產證、以及進口商自行具結的原產地證明書2項文件替代、辦理通關。

關務署說明，尼國於2021年底宣布與我國終止外交關係並廢止台尼FTA，同年12月21日起停止核發優惠性產證，致進口商不能持該證申請適用優惠關稅。

對此，基於尼國迄今未按台尼FTA有關規定辦理退出通知，依該協定規定，台尼FTA仍屬有效之情形下，為保障我國進口商權益，同時確保進口貨物符合台尼FTA原產地規則，財政部緊急發布優惠性產證替代權宜措施。

關務署提醒，廠商進口合於台尼FTA的尼國原產貨物，倘未能於通關時及時檢附申請適用優惠關稅的上開2項證明文件，應依關稅法第18條，辦理押款放行，並於4個月內檢具相關證明文件申請退還關稅。