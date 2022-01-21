聯準會今年將升息縮表，美國股市出現較大賣壓，施羅德投信分析，在市場波動加大情況下，應擇優逢低布局，以「錦囊三計策」提供投資人參考。

施羅德投信表示，聯準會偏鷹派的貨幣政策訊號可能會帶來一些影響。例如，推升短天期和長天期公債殖利率走高、進一步支撐強勢美元、投資人資產調整造成產業類股漲跌輪動加速。因此建議，在市場波動加大情況下可採取應擇優逢低布局，首先可採偏防禦降波動的避險操作，以波動度較低的多元債券作為核心資產；此外，採取攻守兼備的股債資產並進策略，布局全球型多元資產基金。還有，股票投資人可選擇創新多主題策略，尋找經濟結構轉變後的未來新贏家，逢低布局具前瞻性和未來性的多主題趨勢產品。

計策一：以投資級多元債券作為核心資產。

施羅德(環)環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，擔心市場波動加劇的投資人，不妨選擇以投資級多元債券為主的基金作為核心資產。目前全球企業盈餘仍持續成長，雖然美國可能進入升息循環，但資金對投資級債券與高收益債券的青睞不減，且美國以外的已開發國家貨幣政策仍舊寬鬆、企業資產負債表持續改善、違約率降低、加上疫情仍然不時干擾金融市場，造就了投資等級債券、高收益債券以及新興市場債券都有各自的投資機會，因此不重押單一券種的全球複合債券策略，能在變化快速的金融市場中，達到進可攻、退可守的操作彈性與目標，是多頭時期債券市場的投資良選。

計策二：採取全球股債多元資產來掌握資產輪動。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭認為，預期2022年在全球企業獲利仍有正成長的支持下，看好整體股市仍是優於債市的表現，只是在聯準會緊縮政策之下，無可避免的市場仍將變得更為波動，尤其美股可能首當其衝，因此穩健與積極型投資人，不妨考慮靈活調整的全球型多元資產基金，因為歐洲央行預期維持寬鬆、大陸央行也開始轉向較寬鬆的貨幣政策，分歧的政策方向讓歐股和新興股有表現機會。

雖然投資人可能會擔心重演上次縮表不利新興市場的表現，然這次新興市場基本面更穩健，加上股市2021年表現已經落後美股達三成以上，似已預先反應多數負面消息，而許多新興市場長線好股的價值面都具相當優勢，適度擇優逢低布局可望為全球型投組加值報酬潛力。總結來看，多頭行情可望延續，但產業與市場輪動加快，不重壓單一市場或產業、夠分散之多元資產策略實為2022年參與行情首選。

計策三：多主題策略掌握輪動，聚焦未來創新贏家。

施羅德投信環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍認為，雖然美股和那斯達克指數受到聯準會緊縮貨幣政策的影響，但考量企業獲利成長潛力，即使2022年進入升息環境，但整體利率仍處於歷史低檔，有利資金持續流入、並支撐科技成長股未來表現。

在利率和市場變動環境下，持續看好超大型股和大型股具有較佳的防禦型和未來的成長潛力。投資人應採取跨產業跨區域的多元主題投資策略，聚焦未來趨勢下的新贏家。

因為與多元主題相較，單一主題短期波動大，大趨勢雖是長期發展，但短期內各種新興投資主題的波動和報酬率可能有很大變化；此外，單一主題市場變數多，經濟環境、政府政策、市場偏好、風格和價值等投資因子，都會影響單一主題趨勢的表現。因此從績效和風險控制來看，多元主題策略具有較佳的優勢。