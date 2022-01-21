市場對於聯準會提早升息與縮表的擔憂持續發酵，近期盤勢震盪。華南永昌投信表示，美國聯準會的緊縮預期，且通膨趨勢、疫情發展等不確定性，金融市場波動難免，但全球景氣復甦延續，待市場消化雜音，且疫情對經濟衝擊不若以往劇烈，中長線風險性資產表現仍可期。面對波動與機會兼具的環境，建議投資人做好「資產配置」，以降低風險。

華南永昌新金融商品部協理申暉弘指出，全球經濟將持續溫和成長、消費力道帶動補庫存需求也仍在，但所有資產評價面幾乎都來到高檔位置，不宜重押單一資產或市場，建議以多重資產基金穩健布局，當作追求穩健報酬的核心資產部位。

現階段投資操作建議，建議採多重資產配置方式，降低波動度，並分散市場風險，以跨資產、跨區域的配置，達到平衡投資組合波動及掌握不同市場投資機會。

除了降低持股外，建議避開評價較高的類股，轉而尋找基期較低下檔空間有限，且成長性仍佳的族群布局。