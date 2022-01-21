科技股指標那斯達克指數近期重挫。投信法人認為，利率變化雖可能對那斯達克指數造成波動，不過科技產業趨勢正向，加上過去經驗顯示，短期修正後回復力佳，建議可逢低布局。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示，觀察那斯達克指數過去三年走勢發現，去年3月及10月因美債殖利率攀升，導致行情面臨修正，指數波段修正大多在7～10％，但短期修正後，反映科技產業營收獲利的高成長性，仍吸引逢低資金布局，使指數維持長期上漲態勢。

市場認為，美國3月升息機率大增。林子欽表示，因貨幣政策變動將可能使金融市場波動性加大，但企業若有營收獲利成長性支持，展望仍正面，著眼科技類股是長期成長性較佳的產業，如遇短期市場較明顯修正，建議可逢低加碼，或透過定時定額、複合投資法及設立停利點等投資方法機制，掌握相關投資機會。

近期瑞士信貸、高盛的外資法人對美股持續看多，並建議可聚焦在市場權重占比較高的大型科技股，或者利潤率較高的成長股。

林子欽認為，在需求及規格升級帶動下，促使半導體處於超級循環階段，加上萬物聯網帶動高速運算及雲端伺服器等硬體需求，加上近期崛起的元宇宙概念，都是長線看好的科技成長題材。