英國央行2021年12月意外升息後，最新調查顯示，鑑於英國通膨遠遠超過央行2％目標，且Omicron變種病毒對經濟的威脅似乎較為和緩，專家預期英國央行將在2月初的例會再次升息。

根據路透社在1月17日至20日調查，65％的受訪者預期英國央行將在2月3日的例會升息一碼，將利率調升至0.5％，逾75％的受訪者預期3月底前利率將調升至0.5％。

英國央行12月意外宣布升息，將基準利率由歷史低點0.1％上調至0.25％，成為疫情爆發以來第一個升息的主要央行。英國央行當時表示，雖然Omicron肆虐英國，但通膨壓力發出警訊，故決定升息。

調查顯示，英國央行第三季將再升息一碼，較前次預測提早一季，不過下一次升息就要等到2023年初，利率將調升至1％，亦較先前預測提早一季。

至於本次升息循環的利率高點，專家平均預測為1.5％，仍然位在歷史低檔。

英國12月消費者物價衝上近30年新高，年增5.4％。最新調查顯示，通膨將在第二季觸頂，第三季開始下滑，但要到2023年第二季才能回到央行2％的目標，加重央行的升息壓力。

根據調查，第一季與第二季的通膨預測分別達5.2％和5.5％，高於前次調查的4.7％與4.6％。

荷蘭安智銀行（ING）分析師史密斯（James Smith ）指出：「英國通膨再次意外躥高，這只會增加央行在2月初連續兩次例會升息的可能。」市場目前押注英國2月升息一碼的機率約有85％。

根據英國日前公布的經數據顯示，英國11月國內生產毛額（GDP）月增0.9％，意味著經濟回復疫情前的水準。

英國第一季經濟成長率預估放緩至0.6％，但第二季可望加速至0.9％，之後兩季估計成長0.7％和0.6％。