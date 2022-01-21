嘉義縣長翁章梁21日上午受邀出席由力暘能源及銧昊儲能攜手打造「韓暘2.1 MW、天璇2.1 MW、天樞8.4 MW」台電AFC儲能系統開工動土典禮，此座案場總容量達12.6MW，除了是嘉義縣首座儲能案場外，同時也是目前全台最大的單一儲能案場。

為邁向2025非核家園的目標，行政院積極推動新能源政策，啓動能源轉型與電業改革，嘉義縣政府在能源政策大戰略架構下全力推動綠色能源建置，並朝向114年累積裝置容量1.2百億瓦目標前進。近年來縣府積極努力的推動各類型太陽能案場建置、並取得優異成績，至110年12月底設備登記案件總核准2839件合計容量403.76MW。

翁章梁指出，政府希望在2025年非核家園達綠電目標27GW，嘉義縣再生能源容量目標是1.2GW；再生能源發電受天候影響有其不穩定性，儲能問題更為重要，影響了用電品質及系統穩定信。

「這是台灣綠能發展重要的一步」翁章梁說，今天力暘能源及銧昊儲能在嘉義建立全台首座最大的儲能系統，國內綠能轉型相關配套措施也積極發展，且不僅是國內大企業，全世界也要求企業綠能使用量，因此綠能也涉及世界產業，節能減碳為全球性政策，因此台灣在世界上也扮演一定重要的角色，希望光電系統、綠能經過業者的努力，未來將越來越強，越來越好。

力暘能源總裁古盛煇分享，感謝能夠來到嘉義縣投資，儲能是光電的最後一步，未來將會做好台電調頻輔助服務系統（AFC）讓電壓更加穩定，讓工業區廠商用電更加平穩，將努力在2025年達成政府的目標。