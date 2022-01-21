有淡水民眾在街頭直擊一輛公車被劈成兩半，後來才得知原來該僅是拍電影的特效道具。（翻攝自臉書社團《爆料公社公開版》）

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太震撼！有網友近日在新北市淡水新市鎮附近，目擊一輛三重客運受到嚴重損害，整輛車被縱切一分為二，停在一旁的2輛自小客車也幾乎面目全非，畫面怵目驚心。對此，有網友表示，該地點是在拍電影，公車只是拍攝道具，要大家莫驚慌。

一名網友21日在臉書社團《爆料公社公開版》上傳一部影片，地點位於淡水新市鎮附近，透過影片可見，一處路段被封路，停著一輛塗裝為三重客運的公車，但驚人的是，整輛公車因不明原因從中間、縱向的斷成兩截，周遭的路邊也散落著斷掉的樹枝，還有2部同樣受損嚴重的自小客車閒置在一旁，可說是滿目瘡痍，彷彿才經歷一場世紀大災難。

神奇的是，網路上並無看見相關事故的新聞報導，PO出影片的網友也好奇發問，「這是在拍電影嗎？」對此，就有眼尖的網友發現「事有蹊蹺」，因為影片的畫面中可見，該路段不僅設有路障防止車輛進入外，路邊還搭設棚子，最關鍵的一點則為，路邊的電線杆上貼有「新北市協助影視拍攝與發展中心」的公告，公告明示此路段17日至21日封路，很明顯就是在拍片。

其實19日就有民眾在臉書社團《【淡水萬事交流團】》貼出照片提問，當時網友即紛紛表示，「有封路一定是在拍片」、「之前就封了」、「新市鎮很多劇組來拍片」。