盧秀燕強調，這兩天疫情瞬息萬變，必須更加落實防疫規定，如果無法遵守將進行相關裁處。（陳世宗攝）

盧秀燕進入包廂向消費者說明，並呼籲消費者互相宣傳，大家一起來守護台中。（陳世宗攝）

警方配合包廂內的民眾稽查是否有落實實聯制。（陳世宗攝）

本土群聚感染案件持續增加，台中市政府全力備戰。市長盧秀燕21日晚上率隊前往銀櫃KTV稽查，了解業者是否落實實聯制，控管顧客全程戴口罩，並執行每日定期消毒等防疫措施。盧秀燕強調，這兩天疫情瞬息萬變，必須更加落實防疫規定，如果無法遵守將進行相關裁處。

今日本土案例已增至23例，台中市長盧秀燕今天晚上率領衛生局長曾梓展、經發局長張峯源、都發局長黃文彬及第六分局警方等，前往台灣大道旁的銀櫃KTV進行稽查；盧秀燕抽查幾間KTV包廂及工作人員等，是否有依照防疫相關規定。

盧秀燕指出，因這兩天疫情瞬息萬變又升高，必須更加落實防疫規定，不同的行業別、職場有不同的規定，進行抽查看大家是否落實；今天抽查KTV必須要採實聯制，歡唱過程中必需戴上口罩唱歌。不同場域有不同的規定，如防疫計程車的駕駛朋友，必需打完兩劑才能上工，確保乘客的安全。

盧秀燕表示，這段時間雖然快要過年，但台中市政府各局處總動員，不同場域進行勸導及稽查工作要求大家落實；雖然這段時間很辛苦，也會造成市民有一點不方便，但至少要維持現況確保大家都平安過年。呼籲所有不同場域業者好朋友，大家同舟共濟，「我們都是台中人、台中是我們的家」。

盧秀燕說，業者在這裡做生意，希望大家生意興隆，但是防疫做好生意才會興隆，這段時間所有場域的業者都要遵守防疫規定，如果無法遵守將進行相關的裁處；今晚抽查的這間KTV、抽查幾間客人都有實聯制且都戴口罩唱歌；工作人員都有打兩劑疫苗且都隔14天，目前看起來都有落實防疫規定。

經發局表示，考量休閒娛樂場所具有接觸不特定人及無法保持社交距離的特性，從業人員應積極落實個人健康管理，除經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明或個人因素無法施打者外，皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天。

經發局強調，為強化休閒娛樂場所防疫管理措施，中央流行疫情指揮中心20日宣佈，包含舞廳、舞場等12大場所，除維持該等場所工作人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，才能提供服務外；21日起也規範民眾前往消費時，須配合出示完整接種COVID-19疫苗2劑且滿14天紀錄才能進場，提醒業者務必落實防疫作為。