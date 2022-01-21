美國參院司法委員會20日通過一項針對科技業反壟斷法的議案程序，劍指蘋果、亞馬遜、谷歌和臉書等科技巨頭。即使蘋果執行長庫克前一天致電參議員克魯茲表達對該案的憂慮，最終仍於事無補。

委員會以16票贊成與6贊反對，通過「美國創新與網路選擇法案」議程，交由參院全體審議。11名民主黨籍議員，和包括克魯茲（Ted Cruz）等5名共和黨籍議員投贊成票。參院仍未決定何時表決該案。

該案目標之一是防止科技巨頭在其具主導地位的平台上，以各種手段偏袒自家產品與服務，造成不利對手的不公平競爭。

克魯茲說，庫克（Tim Cook）20日主動致電給他長談40分鐘，表達對該案極大憂慮。庫克認為禁止執行隱私與安全等功能，會令蘋果無法改善其產品與服務。

蘋果數日前也曾致函委員會提出同樣憂慮，認為該案一旦成為法令，使蘋果必須允許iPhone用戶不用經過App Store，直接由app開發商等第三方平台側載（sideload）app，可能因缺乏蘋果把關而令惡意軟體橫行成災。

但使用者透過App Store購買app，該app開發商會被蘋果抽成15％到30％。這被業界形容為「蘋果稅」而不利公平競爭。

克魯茲強調其贊成該案的主要考量，是希望防止包括社交媒體等線上平台，以自己的標準去限制或篩選大眾言論。因此該案對沒有經營社交平台的蘋果來說，所遭受的影響不如其他科技巨頭那麼大。

由於該案針對的不是只有app下載途徑，還包含其他科技網路的規範，因此包括亞馬遜、微軟、推特、谷歌母公司Alphabet等多家科技巨頭事前不斷遊說反對該案。