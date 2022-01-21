台灣大哥大基金會關懷偏鄉的獨居長輩，在myAngel御守錶技術夥伴「智慧時尚」協助引薦下，於春節前夕捐贈myAngel科技照護服務給台東關山鎮、東河鄉、大武鄉、池上鄉等四鄉鎮共99位尚未被納入當地「緊急救援系統」的獨居長者，另外也透過天主教失智老人基金會捐贈給台中的弱勢長輩，總計協助101個家庭更有效守護親人。

台灣大表示，即使不在長輩身邊也能遠端提供照護，降低長輩走失風險，以科技力為偏鄉打造最有溫度的數位守護圈，將愛心與關心傳遞至全台各個角落。

本次台東受贈長輩之一的陳阿嬤，前幾年被診斷為阿茲海默症初期，她的女兒表示，記憶中媽媽的記憶力很好，幾年前卻突然出現異樣行為，讓家人非常擔心哪天她會突然忘記回家的路。使用台灣大哥大的myAngel御守錶科技照護服務，就能隨時掌握媽媽的行蹤，讓家人們安心許多。

今年已經高齡90歲的孫伯伯，住在東河鄉，自林務局退休後每天維持散步好習慣，是村莊裡人見人愛的長輩，本次在鄉公所的協助之下，申請了myAngel御守錶照護服務。鄉公所人員表示，希望透過myAngel御守錶隨時守顧孫伯伯，讓他即便迷路了也能及時受到照護。孫伯伯收到手錶後非常高興，立刻就佩戴上，並表示很感謝台灣大哥大基金會的溫馨關懷。

除了台灣大哥大基金會的捐贈，台灣大myAngel也自2020年起與富邦人壽、新北市衛生局三方合作，於新北市偏鄉區域共同捐贈100套myAngel御守錶科技照護服務，並持續將服務推廣到全台各縣市，擴大守護能量，降低家屬的照護負擔。

據台灣失智症協會的推估統計，民國110年全台失智人口大約有30萬7千人，佔全國總人口1.31%，65歲以上失智盛行率更達7.48%。面對人口老化與失智人口持續上升的社會趨勢，台灣大哥大發揮核心科技能力，耗時3年、斥資超過千萬元研發myAngel御守錶，以物聯網技術整合「關懷、預防、協助」三項功能，其中有6成的配戴者為60歲以上的長輩。當配戴者走失或遇到緊急狀況，可以透過myAngel御手錶傳送求助訊息，照護家屬收到後便能及時提供必要的協助，避免憾事發生。

myAngel御守錶科技照護服務推出至今共累計近百件家屬發送的協尋案件，配戴者傳送SOS緊急求助訊息超過2.5萬則，平均每天送出近70則，上萬個家庭因此受惠。

除了定位功能外，myAngel App也提供「親友模式」，最多能有5位家庭成員同時關注配戴者狀況，使用率超過5成，根據平台大數據洞悉，由2位親友共同照護一位家人的比例約4成，3位親友共同照護一位家人近3成，減輕照護者的身心負擔。

myAngel御守錶科技照護服務不限電信用戶皆能使用，用戶透過myfone購物購買「myAngel御守錶360天套裝組」，可享優惠價5288元(現省1090元)，再加送國際牌收音機及空汙口罩一盒。到momo購物購買「myAngel御守錶360天套裝組」，定價5888元，使用折價券折抵後同樣只要優惠價5288元，再加贈限量眼部紓壓按摩器。