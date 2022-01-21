總統蔡英文「論文門」出現最新進展。資深媒體人彭文正21日表示，論文門團隊友人理查森（Michael Richardson）」調查出現新的進展。英國上訴法院法官推翻了前一位法官的裁定，作出了新的裁決，認為倫敦大學先前提供的論文遺失說法「可能是不正確的」，因而接受了倫敦大學改口「外部委員沒有送回蔡英文的論文」的新說法。彭文正激動坦言「這是很大的突破」。

彭文正21日在其主持節目「政經關不了」表示，論文門團隊友人「美國波士頓《觀察家報》前專欄作家理查森（Michael Richardson）」調查出現新的進展。

理查森指出，英國倫敦大學的資料保護及儲存部門的最高主管，把所有有關蔡英文資料的保管責任從圖書館員的身上，轉移到外部的口試委員，而這件事情完全的牴觸了學校早期所發出的聲明。詭異的是，這樣的作法，和台灣的教育部對待蔡英文的博士論文作法如出一轍，教育部剛開始就搬出一堆理由和法條，把蔡英文的論文封存到2049年12月31日。

彭文正坦言，儘管台灣的教育部做出這樣的勾當，但並不影響他們在英國的法律行動。彭文正指出，早期英國各方的說法包括英國資訊辦公室和倫敦政經學院，都採信了一種說法，就是英國倫敦大學提供了蔡英文某一個年代的論文搞丟了，當時倫敦大學提供的說法稱「在1980年代到2010年代的某個時間內，因為倫敦大學的整修，而導致了這本論文遺失了」，但這個說法當時就用理查森回函打臉質疑，只有這本論文遺失嗎？其他論文和書籍有遺失嗎？遺失之後圖書館有作何處置嗎？有入館記錄嗎？倫敦大學都沒有回答。

不過，彭文正指出，倫敦大學從去年底開始改口了，即「外部委員沒有送回蔡英文的論文」。彭文正質疑，蔡英文的論文若沒有送回學校，那她的博士論文是不可能被授予的，且從頭到尾，也沒有口試委員寫過任何報告，來證明這件事情。因此，彭文正認為，吹牛的時空場景，已經轉變了。

彭文正也進一步解釋，英國的訴訟法院之前的一位法官，名叫Sophia，自己跟她見過面，兩人之前已認識，曾透過網路打過照面，這位法官也接受了先前倫敦大學遺失論文的說法，認為這是事實，所以理查森向上級法官提出了新的訴求，因為倫敦大學跟倫敦政經學院推翻了自己在法庭上的供詞，改口稱不是搞丟，是沒收到過，而上級上訴法院Olivier行政法庭法官認為倫敦大學先前提供的論文遺失說法「可能是不正確的」，因為3個圖書館同時搞丟幾乎是不可能發生的，因而接受了「論文從未收到」的新說法。

彭文正直言，Olivier法官的這個裁決，是很大的突破，代表法官終於醒了，也就是說，倫敦大學必須針對新的裁決，提出新的說法。他指出，倫敦大學已經更正了其在電子郵件中「欺騙式的陳述」，不過，學校到目前為止，還尚未發出新的正式公告，但是這對糾纏2年多的論文攻防中，無疑是最重一次打臉倫敦大學。