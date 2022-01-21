所謂的「末日之鐘」(Doomsday Clock)，正預告著人類距離世界毀滅的時間。根據美國有線電視新聞網(CNN)20日報導，末日之鐘連續第三年以飛快的速度接近午夜，今年(2022)公布的時間再度被撥快，人類距離世界末日只剩下100秒，今年與2020、2021年的刻度維持一致。

The 75th anniversary #DoomsdayClock announcement has started. Follow along this thread for highlights from the event or watch it live here: https://t.co/oA31lHsPxL pic.twitter.com/ox8bOA2NWd — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 20, 2022

75年前，一群由科學家組成的《原子科學家公報》(Bulletin of the Atomic Scientists，簡稱BAS)啟動「末日之鐘」，每一年都會更新相對性的末日時間來衡量人類距離世界毀滅有多近，時間快慢的依憑是由團隊主觀制定。創立之初是在1947年，當時預示的時間距離末日還剩下7分鐘；美蘇冷戰期間，倒數時間調快到只剩2分鐘，直到1991年冷戰正式畫下句點，時鐘一口氣後調剩下17分鐘，這一年也成為距離末日最遠的時候。

報導指出，當前烏克蘭的緊張局勢、美俄間的軍備協議、重啟伊朗核計畫、中國大陸還正努力打造世界帝國等等，種種不可逆的威脅加劇了生態系統一步步被摧毀。「末日之鐘穩定維持在100秒的刻度，與前兩年相比雖然持平，顯然這並非好消息。」BAS科學及安全委員會聯合主席斯誇索尼(Sharon Squassoni)解釋。

專家更指出，當時鐘真的來到午夜，意味著也許是核武、全球暖化、氣候災難、經濟動亂等威脅正摧毀著人類，「那一天還沒降臨，所以我們也不知道。」

由此可見，即將敲響的末日鐘只是一種象徵，是科學家們用來告誡各國政府民主體系正在崩解、極端勢力崛起、氣候政策有待實行等等，並且激勵世人共同參與對話，不要低估時間一分一秒的意義。