新疆美女沐拉拉拉因外貌神似古力娜扎，但因為長期健身，練出人魚線和腹肌，比起古力娜扎更為健康美，因此被稱為「健美版古力娜扎」，平時喜愛在微博分享好身材的她，近日被抓包腰間溢出肉來，遭質疑之前的美照都是P圖。

沐拉拉拉近日曬出穿著黃色短版上衣搭白色緊身褲，在健身的美照，並表示「有沒有跟我一樣練腿失眠的」，不過卻被發現，她的後腰似乎被擠出2坨肉來，但四肢依舊纖細，讓網友質疑她之前照片可能有P過圖，這次卻忘了P好就發出來，不過仍有人力挺她身材這樣已經算非常好了。

沐拉拉拉腰間擠出肉。(圖／擷取自沐拉拉拉微博)

同樣是新疆美女的沐拉拉拉，因為外型亮麗、身材惹火，加上因為長期健身，擁有完美肌肉線條和腹肌，渾身充滿健康美，在網路擁有不少人氣，現是健身模特兒和教練的她，曾贏得環球小姐杭州區的季軍。

沐拉拉拉之前曾曬出背後腰線。(圖／擷取自沐拉拉拉微博)

沐拉拉拉常曬出好身材。(圖／擷取自沐拉拉拉微博)

新疆盛產美女，演藝圈就有不少例子，譬如迪麗熱巴、佟麗婭、古力娜扎等，都擁有深邃標緻五官和完美比例的火辣身材，充滿異域風情的美顏，讓她們出道後受到不少關注，人氣也是持續攀升。