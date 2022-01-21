再過一周就是農曆春節連假，HAPPY GO App專屬的導購平台「購賺點」，囊括各式品牌電商和大型電商平台，讓有年終掃除、採辦年菜、年貨的民眾一指快速下單，即可享一站式服務和高達消費金額最高60％的HAPPY GO點數回饋。

此外，不論網購或百貨，凡使用HAPPY GO Pay於全台遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城、TheMall遠企購物中心、friDay購物、SOGO istore，單筆消費金額滿額最高可享點數十倍回饋。迎新春HAPPY GO大方送虎禮，讓全台千萬卡友歡喜過好年。

去年第四季才推出的HAPPY GO購賺點導購平台服務，推出後深獲卡友喜愛，點數回饋也一再升高，合作品牌和電商平台數量也在短短一季內增加一倍以上。即日起至二月底止，推出「虎年大吉．賺紅包」活動，因應年前大掃除需求以及採辦年菜和年貨的需求，包括年節送禮大熱門的快車肉乾、集結網路熱銷年菜的樂天市場以及Dyson吸塵器等熱銷商品，都可於HAPPY GO App首頁點點好服務點選「限時得點」進入購賺點專區快速下單，消費筆筆贈50點，最高賺取60％點數回饋，累計下單達2次以上還可抽好運紅包。

除電商網購外，HAPPY GO也集結遠東集團旗下的百貨量販等通路，推出線上線下的新春專屬回饋方案，1/30日前，凡使用HAPPY GO Pay綁定活動銀行信用卡，並於全台遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心、friDay購物、SOGO istore，單筆消費金額滿2000元以上回饋200點、滿5000元以上回饋500點；於全台愛買、遠傳電信直營門市、香格里拉台北遠東國際大飯店、香格里拉台南遠東國際大飯店、Mega50，單筆消費金額滿800元以上回饋80點、滿1600元以上回饋160點，相當於點數十倍回饋，遠東銀行另有獨家加碼，上述通路單筆消費金額30000元以上再加碼回饋3000點。新戶另可享首刷100元送200點限時點數優惠。使用HAPPY GO Pay分期消費再享加贈禮，於全台遠東百貨、全台SOGO百貨、遠東巨城購物中心，分期消費單筆滿10000元加贈300點，指定銀行最高贈1500點。

HAPPY GO 2022年第一檔商圈活動鎖定台中商圈推出「萌虎春遊」過年主題企劃，即日起至2/14止，凡登記消費就有機會將台中廣天宮財神開基祖廟限量龍虎銀套幣帶回家，於指定通路消費累積滿4次即贈50元紅包，累積消費滿8000元即贈500點福袋，新朋友消費贈全家便利超商熱美式咖啡一杯，讓HAPPY GO卡友新春福虎生豐鴻運到。

不少民眾也會在過年前為愛車除舊佈新一下，HAPPY GO也攜手連鎖汽車百貨車麗屋推出新春優惠，凡二月底前於車麗屋筆消費滿2500元即贈50點，還有「舊客回娘家」優惠，2021年消費累點的車麗屋卡友於活動期間再次消費還可抽100點。