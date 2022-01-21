春節9天連假即將到來，第一銀行為卡友規劃好吃、好玩又省荷包的行程，從採購年貨到追劇電玩，刷第一銀行信用卡搭配指定日期及通路，最高回饋逾3000元，分期滿額再享筆筆有獎「抽抽樂」機會，總額有機會上看2萬元，等同可再買每張百元刮刮樂200張。

對於想宅在家的卡友，第一銀行祭出「宅家生活」刷卡活動，於「玩通路」Steam、Nintendo、PlayStation、Square Enix；「樂通路」Disney +、Netflix、YouTube Premium等影音平台；「學通路」Hahow、Udemy、VoiceTube、PressPlay；「食通路」Uber Eats及foodpanda等通路，筆筆消費享10％回饋，每戶每月最高200元。

習慣外出辦年貨，第一銀行也與四大量販合作，送出春節大禮包。每週末到全聯刷一銀卡，滿額贈2％福利點，1月29日當日PX Pay綁定一銀卡消費更享高達10％回饋；家樂福錢包綁定一銀卡天天皆能享優惠，大潤發及愛買也推出滿額/分期禮。

值得一提的是，第一銀行「桃園市市民卡聯名卡/認同卡」新戶首刷禮、國內消費滿千贈百，以及透過數位通路辦卡再加碼「指定行動支付」刷卡消費10％回饋，合計最高贈1300元刷卡金；既有卡友於麥當勞、肯德基、必勝客、達美樂、星巴克、路易莎等通路，不限消費金額也享5％現金回饋；全臺外送平台、指定百貨及全臺加油站，單筆滿300元亦有5％回饋，月月狂賺300元刷卡金。