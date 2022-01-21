111大學學測今天(21日)登場，第一科就是數學上場，不少考生考完後全都放空，大喊真的超難，就連補教名師們也都罕見一致贊同，直言是歷年最難數學，已經有學生們崩潰直呼「太無情了」，更表示單選、非選還好，多選與選填真的很難，其中多選根本來不及寫完。

數A難度之高，考完後立刻在各大論壇引發熱議，就有網友在PTT高中版直呼：「太鬼了太鬼了，真的太無情了」，不少鄉民也紛紛附和：「這張考卷真的太無情了」、「好險我有報數B」、「多選最後真的寫得出來嗎 真的完全沒頭緒」、「單選簡單 選填超難」、「最難的是簽名那題」、「非選無情開積」、「非選那文字敘述不知道出了什麼障礙，花了2分鐘再想黑端白端到底在說啥」、「多選看懂後已經來不及寫完了」、「用黑白端做論述真的很爛」、「我覺得單選非選簡單 選填難，多選來不及炸裂」。

但也有學生表示，這次數學對於有讀過舊課綱的重考生比較友善，但應屆生就真的慘：「這份學生覺得不難，主要是一些題目要用舊課綱方式解比較簡單」、「舊課綱看起來是不難 不知道對新課綱的人來說怎麼樣」、「個人認為素養成分真的太多 已經跟過去的數學考題不太一樣了」、「我真的很想知道到底怎麼讀新課綱素養數學」、「不是不能素養，時間要再多一點」。