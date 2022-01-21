蔡英文總統今（21）日出席「公平交易委員會成立30週年慶祝茶會」，並且在臉書貼出1995年他擔任第二屆公平會委員時，難得少見的裙裝照片。對此，網友在臉書留言，「想看小英的博士照」、「我們也想看看您博士班同時畢業的老同學」！也有網友為蔡總統加油：「小英總統加油，公平交易委員會要更進步！」

蔡英文總統今（21）日出席「公平交易委員會成立30週年慶祝茶會」，肯定公平會30年來積極維護產業及市場競爭秩序的貢獻，期勉公平會要與時俱進，繼續充實完備競爭法規，成為讓市場能公平、有效率的運作，最堅實的守護者。

蔡英文也在臉書貼出1995年他擔任第二屆公平會委員時，難得少見的裙裝照片。蔡英文在臉書寫道，她當時擔任公平會「國際事務小組」的第一屆召集人，和同仁們出席APEC等各項國際會議，也和美國、紐西蘭等國的競爭法主管機關，進行雙邊諮商合作。而在公平會多年的努力下，台灣現在已經跟日本、韓國公平會，並列東亞競爭法執法技術輸出國，協助其他國家落實相關法規。曾經身為公平會的一員，她感到與有榮焉。

蔡英文表示，今天在公平會30年的紀念活動，遇見許多熟悉的老同事。除了感謝他們，也期許所有公平會的同仁，持續落實競爭法規，並且成為市場公平、有效率的運作，最堅實的守護者。

網友在蔡英文臉書留言，「想看小英的博士照」、「想到有人論文封存30年」、「那時候拿到博士了嗎？」「論文也封存30年的1.5博士學位，有什麼公平可言？」「我們也想看看您博士班同時畢業的老同學」、「老同學還健在嗎？」、「眼前的ECFA不說？說30年前的？30年前是哪個黨在執政？」「這五年來你過的好嗎？」、「疫情又快失控了，總統都不關心嗎？大家都在怕會不會升三級、年難過，政府有在關心市井小民的生活嗎？」

也有網友為蔡英文加油：「小英總統加油，公平交易委員會要更進步」、「蔡英文當時好年輕喔！」「感恩有您持續為台灣努力帶領台灣在國際舞台持續舞出精彩！加油！感恩平安！」

（取自蔡英文臉書留言）

（取自蔡英文臉書留言）

（取自蔡英文臉書留言）