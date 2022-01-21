新冠肺炎疫情波及經貿園區，曾赴西堤用餐的2名移工確診後，桃園亞旭電腦接觸者今午新增4人確診。中央流行疫情指揮中心晚間緊急宣布，該群聚案再檢出60名新個案，經貿園區至今累計66人染疫。若加上今午公布個案數，今日共新增83人確診，創下今年新高。

西堤中壢中山店群聚案今擴大，截至下午，共有3名9日赴西堤用餐的客人（案18185及2移工案18219、18220），以及移工在經貿園區的4名同事（案18221～18224）確診。

醫福會執行長王必勝今早前往現場，與勞動部合作了解移工宿舍要如何做改善，衛生單位也針對1000多人展開採檢。指揮官陳時中午間表示，1月9日吃飯的到現在已經12天，工廠的檢驗、染疫情形若不是特別嚴重，再1次的匡列應能控制住。

不過，中央流行疫情指揮中心晚間緊急宣布，在1005人的採檢中，檢出60名新個案，該經貿園區至今累計66人染疫，加上加上下午公布的案例，單日新增83人確診，創下今年以來最高紀錄。另外，675人為陰性，檢驗中270人，相關疫調資料持續進行中，將於明日記者會統一說明。

王必勝晚間受訪表示，新增的確診個案有移工，也有台灣籍勞工，但以移工居多，病毒量有高有低，初判應與2名曾赴西堤用餐的移工有關，因用餐時沒有實聯制，沒有被追到，從用餐日至今已經過去12天，研判移工過的發病已經1個禮拜到10天以上。