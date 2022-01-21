第一銀行在2021年嚴峻疫情下依然交出亮眼成績，為了激勵員工並感謝同仁過去一年來的付出與貢獻，除了年度尾牙因應疫情改以餐券發放來辦理外，1月21日春節前夕更特別加碼舉辦摸彩活動，總獎額上看210萬元，讓所有同仁一起感受春節歡慶氛圍。

第一銀行董事長邱月琴表示，2021年因為疫情及全球利率調降等因素，衝擊金融業獲利表現，但第一銀行仍繳出優異成績單，2021年稅前淨利達209.18億元，較2020年成長近14％，此外，在綠色金融、數位創新或職場性別平等方面也備受各界肯定，是全體同仁共同努力的成果，因此透過「新春摸彩」來激勵士氣，並期許在今年各項表現能更上層樓。

第一銀行今年透過視訊直播方式抽獎，由董事長邱月琴及總經理鄭美玲共同帶領副總經理以上主管人員參加，邱月琴及鄭美玲更於活動現場大方加碼送出額外的獎勵紅包，讓全行超過8000名員工一起同樂。

今年第一銀行員工摸彩活動在有現金88888至1888元不等超過700個以上紅包獎項，最大獎現金88888元由「安南分行」行員抽中，當下讓她直呼太幸運了。就算沒有抽到獎，每位員工也都可以拿到88元代表「發發」的新年祝福紅包，為員工帶來好彩頭。

未來第一銀行將繼續秉持員工照護精神，持續優化獎酬激勵措施、建構友善健康職場環境，以凝聚員工向心力，並落實ESG（環境、社會、公司治理）企業永續經營理念，與員工共享努力打拼後的豐碩成果。