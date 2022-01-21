《空軍雜誌》（Air Force Magazine）20日報導，美國空軍已將5個聯隊指定為「先導聯隊」（Lead Wings），將更注重以整個聯隊為一體執行快速海外部署和作戰任務，用於在大規模高強度戰鬥中，有效對抗中國大陸與俄羅斯等強大對手。

根據美國空軍聲明稿，空戰司令部（ACC）司令凱利（Mark D. Kelly）上將在5日的一份備忘錄中，確認將5個聯隊指定為先導聯隊，包括北卡羅萊納州的第4戰機聯隊、喬治亞州的第23聯隊、內布拉斯加州的第55聯隊、亞利桑那州的第355聯隊，以及愛達荷州的第366戰機聯隊。

上述聯隊中，第4和第366戰機聯隊主要操作F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機，其中第366聯隊還下轄使用美國海軍EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機的第390電戰中隊；第23和第355聯隊配備A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機，以及搜救用的HH-60G「鋪路鷹」（Pave Hawk）直升機和HC-130J「超級大力士」（Super Hercules）搜救機；第55聯隊則肩負全球偵察、情報、指管、電戰等任務，旗下擁有RC-135、OC-135、WC-135、EC-130H等多種不同的航空機。

另還有5個聯隊被列為「絕境先導聯隊」（Lead Wings in Extremis），作為在緊急情況下上述聯隊的補充，包括操作F-22的第1戰機聯隊、操作F-16CJ的第20戰機聯隊、操作F-22的第325戰機聯隊、操作F-35的第388戰機聯隊，以及第633空軍基地聯隊。

時任美國空軍第15航空隊（15th Air Force）指揮官法蘭克斯（Chad Franks）少將先前表示，由於未來美軍須面對中俄等強大對手，不能再像過去20年一般以中隊為單位分批部署至海外作戰，讓美國空軍啟動先導聯隊概念，加強聯隊整體共同遂行作戰的能力，並特別注重如何於簡陋環境下運作，以便在太平洋或歐陸前線基地受損時仍能有效執行任務。