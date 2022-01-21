每年過年團圓時，最讓人頭疼的就是長輩們總是有一堆問題可以問，像是做什麼工作？什麼時候結婚？薪水多少等等，有網友就PO文求助過年親戚問薪水時該怎麼回比較好？釣出高手傳授一妙招，「只要跟親戚借錢，他絕對離你遠遠」。
一名網友在PTT上發文表示，他最討厭親戚在過年時問薪水，雖然知道可能是關心所以才會問，但薪水就那樣，說出來他們又會繼續追問說：啊薪水怎麼那麼少？要不要換工作？隔壁那個誰誰誰一個月賺多少多少等等的，聽了都覺得煩。
原PO好奇大家過年親戚也會問薪水嗎？並尋求大家的經驗，「應該怎麼回比較好？」原PO表示每年都被數落一波實在受不了了，想聽大家有什麼好建議。
貼文一出引發網友共鳴，大家紛紛提出解決辦法，「跟親戚借錢，他絕對離你遠遠」、「一律講失業」、「報少就好，裝窮沒壞處」、「我會笑笑說，你要聘我嗎？」、「反問長輩的薪水」、「我都回22k，等你介紹好工作」。
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