屏東幸福公園停車場號稱「不只是停車場」，地下停車、地上公園的設計，在設計圖曝光時即引人期待，經近2年的打造終於在21日啟用，除提供276格汽車停車位、10座電動汽車充電設施外，一上樓就能看到溜滑梯、沙池等設施，成為親子踏青好去處。

眾所期待的幸福公園停車場21日在縣長潘孟安與地方人士一同揭牌下正式啟用，他說，幾年前這裡還是一座廢墟，如今變成幸福公園，不但能停車，還有許多老少咸宜的設施，特別感謝施工團隊，用這麼快速的時間就完成，並且維持優良施工品質。

潘孟安指出，幸福公園停車場是地下2層的停車空間，提供276格汽車停車位，且考量現今電動車使用趨勢，場內共設置10座電動汽車充電設施，同時也引進車牌辨識、車位在席及尋車系統，讓民眾不用擔心會忘記愛車停在哪裡。

「一上樓就是公園囉！」他開心道，停車場上方就是大家最喜愛的共融式公園，場內不僅有溜滑梯、沙池、鞦韆區，更建置一飛機造型的攀爬架，讓小朋友在放電、遊樂的同時，也可體驗翱翔天空之感。

除上述設施，公園內還設置一小型溜冰場、5種體健設施及健康步道，潘孟安說，盼藉此讓兒童從小就有一安全、舒適的運動場地，也讓家長們可以透過體健設施，紓解平時上班、照顧家庭的辛勞。

幸福公園停車場位於屏東市中正路與勝利路路口，周邊連結屏東公園、勝利星村等觀光景點，是屏東市主要轉乘及停車節點，交旅處表示，民眾在幸福公園停好車後，除可至公園內郊遊踏青外，也可搭乘觀光公車遊玩全屏東市著名觀光景點，遊客可省去找停車位的時間，輕鬆、愉悅地探索屏東在地之美。