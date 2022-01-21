國內疫情延燒，今（21日）晚間再爆出桃園工廠2名移工9日前往西堤用餐，未掃實聯制，除了今午新增4人確診，該群聚案再檢出60名新個案，如今工廠內已累計66人確診。若加上今午公布23例本土個案數，今日共新增83人確診，創下今年新高，也再度引起三級警戒討論。事實上，稍早就有網友不禁好奇，包括中南部地區，疫情幾乎遍地開花，「現在不升三級的依據到底是什麼？」貼文一出隨即掀起熱議，同時釣出大批餐飲業人員急喊「先不要！」

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，疫情遍地開花，就連中南部也淪陷，坊間有不少傳聞，很多人認為升三級刻不容緩，也有人猜測升級的時間點可能落在學測結束，或是農曆年過後；但也有一派人認為，因為Omicron造成的重症不多，不至於造成醫療崩潰，所以不會升三級，「但我比較納悶的是，現在不升三級的依據到底是什麼？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「多點爆發，可怕！擋不太住了」、「學測後才有可能，這3天不可能」、「不可能，疫苗普及率已經比去年高」、「之前信誓旦旦的說收斂了，如果升級，面子往哪裡擺」、「現在就當成流感來看啊不然勒」。

也有網友直言，「再過一個禮拜就是年假，一升就是兩個禮拜起跳，等於整個年假都要泡湯。這種印象只要有記憶的一輩子大概很難忘，更別說大多數商家一整年就是靠過年這波進補，今年都那麼慘了再少賺過年這波的話還不炸鍋？如果升三級，基本上執政黨不只年底不用選舉了，未來幾次的選戰大概也直接掰了」。

其餘網友也紛紛表示認同，「過年前升三級，餐廳會倒一片」、「現在餐廳一堆訂位改外帶根本來不及了」、「一定硬撐到過年後啦，旅遊業餐廳接多少了」、「現在升三級，餐飲業民怨會很大」。

指揮中心公布21日確診狀況。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）