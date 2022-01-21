台語歌壇多了對夫妻檔歌手，葉冠成、廖鳳英結縭30餘年，近來攜手合唱〈幸福第一名〉，這對白手起家的夫妻，目前是中部電器大亨，是日立冷氣全台銷售第一的經銷商，他們的一雙兒女也在MV中露臉，令人讚嘆男帥女美，兒子185公分高大挺拔，女兒被讚有《華燈初上》蘇媽媽的美貌，有「電器行楊謹華」美譽。

他們的兒女都很懂事，現在留在彰化一起輔佐父母的事業，全家一起打拚。MV在葉冠成夫妻自己的農場拍攝，由於一家人都愛毛小孩，很有愛心的的他們，也收養了不少流浪狗，葉冠成夫妻說：「取之於社會、用之於社會！希望為社會多盡一份心！」

他們日前在自家的冠成家電有限公司尾牙上首唱新歌，好友楊惠絜還一肩擔起主持人大任，席間更邀請彰化家扶中心20位學童和家人一同參與並頒發獎助學金，這也是連續三年冠成家電在尾牙上慷慨解囊，葉冠成希望自己的拋磚引玉，可以讓更社會上更多善心人士，一同來幫助弱勢學童，讓他們開心成長，而席開50桌的尾牙賓客，更將新單曲搶購一空，期待他們首張專輯趕緊推出。