獨立門戶宅院的透天別墅，在市場上仍一枝獨秀。（盧金足攝）

有台中「七期後花園」美譽的單元二，受惠超高綠覆與方便交通，成為豪宅建案熱區，鉅璽建設以先建後售方式，運用大量進口石材打造「鉅璽鉅砌」豪墅，工法看的到，成屋眼見為憑，尤其國人對有天有地的透天別墅情有獨鍾，成為房市長青樹。

近期很多民眾行經台中市南屯區新富路，常被以石材打造的別墅吸引，鉅璽建設以職人工藝、百年精神，致敬大自然鬼斧神工之美；以岩石天然肌理、難以複製的極致美學，打造「鉅岩建築」，彷若城市裡一座岩然天成的山。

鉅璽建設經理林郁敦表示，單元二匯聚米其林餐廳的精華領域，鄰近公益路商圈大型餐飲集團與各大品牌旗艦店進駐，出門漫步就是餐酒饗宴，親友相聚總是散步可達，讓生活不只是品味更是一種無可取代的氛圍，是身分地位的象徵，加上西向便捷銜接74號快速道路、國道一號串聯中彰投，四通八達。

林郁敦説，歷經規畫設計，直到成屋落成，進口石材用量不斷追加，為了原汁原味呈現建築精神，伸加的石材成本未成本轉嫁給消費者，要打造單元二的新地標，追求品質不妥協。

鉅璽建設總經理黃俊穎表示，投入深耕單元二、三重劃區，「鉅璽鉅砌」是公司代表之作，慢工細活，經典就該雋永，理想不該屈就，不隨波逐流於市場，只蓋區域唯一的感動。

值得一提的是，「摺梯」設計的室內空間，每階以複雜工序懸臂樑工法打造，讓光影、人文、自然之概念具象化，呼應外觀格柵日影軌跡，當日光溫煦漫灑，步調慢了、心輕盈了，生活品味更精緻。

「猶如城市裡手工雕鑿的原石山脈！」鉅璽建設也強調，採用最複雜、成本最高的「乾掛工法」，將鋼筋打入岩石與結構體，以物理性鑲嵌黏著方式結合，避免日後日曬雨淋掉膠殞落危險，更安全更好養護。

特選來自國外巨型崗石「橄欖灰」、「浪淘沙」，運送台灣東部進行水刀切割加工，再由基地現場老師傅手工刀鑿，慢雕細琢保留大自然鬼斧神工的脈絡。

扎實又吸睛的建築，向內延伸到前院立體，大面積岩石凹凸紋理琢蘊，將建築視為藝術精品加以著墨，採70％崗石立面建築，被譽為很「石」在的人文藝墅。

雖然因為土地寸土寸金，大樓社區成為房市規劃的主流，但是獨立門戶宅院的透天別墅，在市場上仍一枝獨秀。

黃俊穎投入心血打造的「鉅璽鉅砌」完工後，因為連住戶看不到的細節，都一再講究，他直言，「能請到經驗老道的師傅已經很困難，還要請到能認同我們近乎苛求的老師傅完美雕琢更困難」，但客户與業界的肯定，是最大的成就。