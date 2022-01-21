2022年台北市長選戰，各黨推派的人選尚未出爐。國民黨以立委蔣萬安呼聲最高，民眾黨的部分，現任北市副市長黃珊珊可能獲得民眾黨的支持參選。作家蔡詩萍預測，2022年台北市長選戰，必定是三腳督，蔣萬安會因棄保效應得利，但是民眾黨在市議員則會大有斬獲。

蔡詩萍21日在臉書預測，2022年台北市長選戰，必定是三腳督。國民黨要贏回他們認定該贏的台北市長，民進黨也輸人不輸陣，不能在首都市長選戰缺席。民眾黨呢？黨主席柯文哲是現任市長，雖說他挑的接班人未必能有他的能量，但同樣的，他也不能讓藍營綠營「看扁他」。何況柯文哲還是民眾黨主席，有義務讓台北市議會裡，多出幾席民眾黨的位子，難道他能隨便就妥協、就被摸頭合作嗎？在這樣的形勢下，「三腳督」勢所必然。

蔡詩萍認為，從選舉的邏輯來推測，年底台北市長選戰「三腳督」的結果，非常可能會出現「棄保效應」，這對國民黨立委蔣萬安，無疑是最好也是最關鍵的變數。民眾黨或黃珊珊也不必太難過，因為選民若看到了民眾黨的堅持、看到了黃珊珊的特質，則在市議員投票上，會把「棄保效應」回饋出分裂投票的效果，也就是說，民眾黨若堅持走自己的路，黃珊珊選到底，「棄保效應」可能會轉而在市議員方面，讓民眾黨大有斬獲。