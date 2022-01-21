近日有一位網友在臉書表示，她非常討厭「塔綠班」3個字，激起她的厭惡和鄙夷，說出口就是武鬥場了；至於國民黨，她建議大家有多難聽就罵多難聽。而大家都在問，這位網友到底是誰？黃士修在臉書起底，這位網友的爺爺就是基隆中學光明報事件的主角，當時成立共產黨支部，鼓吹紅色祖國解放台灣。

有網友近日在臉書寫道，她非常討厭「塔綠班」3個字，用塔綠班形容泛綠支持者，是極度的惡意，她不接受任何人在任何情境下使用塔綠班稱呼泛綠陣營，不但會激起她的厭惡和鄙夷，且塔綠班一說出口就是武鬥場，誰還跟你好好講話？

這位網友還強調，至於中國國民黨，建議大家有多難聽就罵多難聽，不需要轉圜的餘地，只需要把他們滅團的火力。

黃士修在臉書起底，這位網友的爺爺，就是「返校」故事原型，基隆中學「光明報」事件的主角，當時在台灣成立中國共產黨支部，鼓吹紅色祖國解放台灣。

黃士修認為，中華民國憲法保障她的言論自由，還讓她享受台灣人納稅錢繳的健保，叫一聲塔綠班都不行嗎？