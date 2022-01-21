英國喜劇演員湯姆霍頓（Tom Houghton）因緣際會下住進千年古堡「倫敦塔」（Tower of London），他經常拍攝各種影片介紹內部裝璜照，讓外人稱羨不已；近日湯姆決定吐露多年來的無奈，他幾乎叫不到外送，因為沒有餐廳相信真的有人住在城堡裡，都以為是惡作劇電話。

湯姆霍頓是一名人氣喜劇演員，過去他曾在影音平台TikTok透露，父親是前英軍首長又被指派到倫敦塔擔任治安官，因此父親在2016年搬進倫敦塔居住，而他為了節省房租加上遇到新冠肺炎疫情影響，跟著住進倫敦塔；在還不能到劇場工作的期間，他都會拍攝一些在倫敦塔裡的影片，時常引起網友熱議。

湯姆因為住在倫敦塔裡，根本叫不到外送，因為店家都不相信有人住在這座城堡裡。(圖/ 摘自Tom Houghton IG)

日前湯姆分享了一段影片，畫面中他打電話到披薩店叫外送，報出地址「請幫我送到倫敦塔」，還解釋這是他居住的地方，都立刻遭到店家拒絕，無論試幾次結果都一樣；事後他無奈地說，每每打電話叫外送，都沒人相信他住在古堡裡，被誤會是惡作劇電話，這也成為他目前最苦惱的事。

倫敦塔位在倫敦泰泰晤士河北岸，官方名稱為「女王陛下的宮殿與城堡‧倫敦塔」，在1988年被列為世界文化遺產，也是到倫敦旅遊的必訪景點之一；過去倫敦塔曾被當作軍械庫、避難所、刑場和監獄；湯姆有介紹過，倫敦塔周遭24小時都有許多衛兵，還一度被換崗衛兵拿著槍指著，令他留下深刻印象。