情侶交往時各種「第一次」總是最有趣的回憶，一名女網友分享，日前在男友的提議之下兩人第一次一起洗澡，而她不習慣花太多時間洗澡，過程中不小心嚇到男友，事後對方竟再也沒提過共浴的要求。文章曝光後，逗樂大批網友。

女網友在論壇《Dcard》感情板發文，與男友同居後有次被提議晚上一起洗澡，而兩人同住的地方是租屋處，僅能在狹小的浴室中淋浴，而她雖然是女生，但平常洗澡能洗多快就洗多快，平均只需花上10分鐘。

原PO分享，一起洗澡的該天晚上，她一進浴室就打開水龍頭要認真洗澡，還詢問男友：「怎麼了嗎？你動作為什麼那麼慢？」男友愣住回應沒事，後來她意識到男友大概是想「被洗澡」，就拿起沐浴球用平常的力道替男友搓洗，沒想到男友被嚇到說：「寶貝…有點大力…而且為什麼要這麼趕…我自己洗好了…」，她聽完之後則豪爽回覆：「好啊，那我洗好了，我要出去了喔！」

原PO說，事後男友再沒提起要一起洗澡，詢問之下，男友才哀怨地說，從來沒聽過有女生洗澡像洗戰鬥澡一樣，完全沒有幻想中的溫柔情侶洗澡，也不浪漫，而且「水真的很燙」，讓她聽了噗哧一笑，趕緊解釋自己不習慣花太多時間洗澡，也習慣洗較熱的水。原PO也表示，在溝通後她也有所改進，現在天天和男友一起洗澡。

文章發布在網路上後，引來大批網友在留言區分享個人的洗澡偏好，還有網友調侃說，「一起洗澡不外乎就是一個情趣，阿你這樣感覺跟我幫我兒子洗澡一樣」、「好好笑，你們好像日本澡堂的搓澡父子」、「我也是洗的比男友快，交往到現在他都自己先去洗了XD」。