美國空軍20日宣布，將第23聯隊（23rd Wing）指定為「先導聯隊」（Lead Wings），預計成為對中國大陸或俄羅斯作戰的急先鋒。而該聯隊下轄第23戰機大隊（23rd Fighter Group），是中華民國空軍美籍志願大隊（American Volunteer Group，又名「飛虎隊」）的正統繼承者。

空戰司令部（ACC）司令凱利（Mark D. Kelly）上將在一份20日公開的聲明稿中表示，已將第4戰機聯隊、第23聯隊、第55聯隊、第355聯隊，以及第366戰機聯隊指定為先導聯隊，會加強聯隊整體共同執行任務的能力，並特別注重如何於簡陋環境下運作，以便在太平洋或歐陸前線基地於中俄攻擊下受損時，仍能有效遂行作戰。

其中，第23聯隊暱稱「飛虎隊」（Flying Tigers），下轄的第23戰機大隊包含第74、75戰機中隊，皆操作A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機；而第23戰機大隊創立於1942年7月的中國大陸戰場上，下轄第74、75、76戰機中隊，取代於同時解散的飛虎隊，並繼承部分隸屬於後者的參謀、飛行員和地勤人員。第23戰機大隊當時與第16戰機中隊、第11轟炸機中隊合組美國陸軍「駐華空軍特遣隊」（China Air Task Force），1943年3月再擴編為第14航空隊（14th Air Force），與國軍共同對抗入侵的日軍。

中華民國空軍美籍志願大隊成立於1941年，因當時P-40戰機機首彩繪的鯊魚頭被民眾誤認為老虎，故得名「飛虎隊」（Flying Tigers）。而作為飛虎隊的正統繼承人，第23戰機大隊也是唯一獲准於戰機機首進行鯊魚頭彩繪、並於尾翼漆上代表飛虎隊「FT」字樣的美國空軍單位。