新冠肺炎疫情波及經貿園區，曾赴西堤用餐的2名移工確診後，桃園亞旭電子廠接觸者今午新增4人確診。中央流行疫情指揮中心晚間緊急宣布，該群聚案再檢出60名新個案，經貿園區至今累計66人染疫。若加上今午公布個案數，今日共新增83人確診，創下今年新高。對此，有網友表示，市長鄭文燦應該出面負責。

指揮中心在21日晚間表示，有關今(21)日晚間桃園工廠新增檢出COVID-19陽性個案乙事，已採檢1005人，其中60人陽性，加上今日下午記者會已公布6人，累積66人，另675人陰性，檢驗中270人。相關疫調資料持續進行中，將於明(22)日下午記者會統一說明。

桃園市長鄭文燦。（圖/本報資料照）

醫福會執行長王必勝王必勝晚間受訪表示，新增的確診個案有移工，也有台灣籍勞工，但以移工居多，病毒量有高有低，初判應與2名曾赴西堤用餐的移工有關，因用餐時沒有實聯制，沒有被追到，從用餐日至今已經過去12天，研判移工過的發病已經1個禮拜到10天以上。

對於桃園深夜爆出疫情，有PTT網友在八卦版發文表示「桃園剛剛一口氣多了六十個外勞確診，誰該負責？」掀起不少網友討論，有網友表示「鄭文燦阿」、「太子真的不知道在幹嘛，但柯文哲還是要負責」、「阿北，初四啦」、「胖周瑜還想選總統？呵」、「太子帽子抖抖的」、「粗暴言論duck不必」。也有網友藉此酸綠營「國民黨！阿不然柯文哲也可以」。