2005年11月24日晚間，林明樺強盜集團成員李嘉軒、黃博廷２４日晚間挾持被綁架的嘉義台商蔡明福，刑事局長侯友宜（中）親自率上百名全副武裝員警進行攻堅，歹徒最後被勸降，人質平安獲救。（中時資料照 高政全攝）

遭到林明樺犯罪集團綁架數十天並勒贖3億的蔡姓台商平安獲釋，被送達淡水馬偕醫院時，雙手掩面顯得餘悸猶存。（中時資料照 陳志源攝）

2004年，台中黑道「林明樺犯罪集團」，先犯下震驚社會的耕讀園等槍擊案，籌錢跑路，又綁架知名廟宇副董與蔡姓台商。一夥人準備拿贖金偷渡到大陸，但林明樺在八斗子漁港遭警方圍捕，吞毒自盡，同夥則在三芝淺水灣山莊頑抗，最後是刑事局談判專家接力心戰喊話，與歹徒周旋，才順利救出人質，全面瓦解這個惡性重大的暴力集團。

2005年11月底，距林明樺最早犯下台中槍擊案已過1年，在刑事局南北追捕，斷絕其任何金援下，警匪來到攤牌的終局之戰。

林明樺及同夥紀俊毅原準備偷渡大陸取贖金，卻早被專案小組盯上逮捕到案。林被捕後服毒身亡，所幸紀俊毅被突破心防供出肉票台商，被藏放在三芝淺水灣山莊。

專案小組確認人質藏放位置及了解附近地形後，調來刑事局霹靂小組、保一維安特勤及轄區百名警力支援，重兵集結到淺水灣山莊。

警方部署攻堅的晚間，偌大的淺水灣社區，格外寂靜，突然傳來連續槍響，維安特勤人員利用破門槍強力破壞一樓鐵門後，沿樓梯往上，在2樓與嫌犯駁火，嫌犯退回3樓，還一度與特勤人員在人質安置的房間外發生槍戰，為避免傷害人質，警方退回樓梯間。

由於許多媒體及住戶不顧危險，就在警方攻堅旁的別墅外交頭接耳，一度引來警方斥責，零星槍響及破壞鐵門的聲響持續近20分鐘。住戶趕緊躲家裡避風頭，只剩下衝到最前線的記者持續守候。

時任刑事局偵六隊組長的警官林淵城、林續鵬銜命與歹徒談判周旋，對著屋內黃博廷、李嘉軒2亡命之徒心戰喊話，頻喊：「你們已經被包圍了，趕快出來投降！」，但對方無動於衷。

深夜10時許，時任刑事局長侯友宜親自坐鎮指揮，不斷與2嫌對話，企圖安撫及鬆懈對方心防。

同時林淵城及林續鵬為達成解救人質任務，僅著防彈衣，赤手空拳就進入藏放人質的3樓房間內展開溝談判，林續鵬甚至拿自己也身陷官司之擾的例子，苦勸歹徒。

2嫌感受到警方的善意，先交出汽油彈、槍榴彈、步槍等槍械。嫌犯李嘉軒更主動提出要求兒時玩伴、當時在台中市警局服務的林錦禧到場的條件。

事實上，專案小組準備搶救人質前，就派員找來黃嫌的女友及其父親、李嫌的前妻，想利用親情攻勢讓2人繳械投降，就在綁匪的親人在晚間11時許，順利坐著廂型車進入別墅內的前進指揮中心後，原本設在山下的封鎖線也馬上開放媒體前往第2封鎖線採訪。

不過，2嫌發現社區人聲鼎沸，又看見電視上遭圍捕的跑馬燈訊息、甚至現場轉播，原已鬆懈的心防瞬間緊繃，透過林淵城放話，揚言拿步槍掃射現場媒體，迫使封鎖線往後退2公尺。

遠從中部北上的員警林錦禧在凌晨趕到，著防彈衣及防彈鋼盔進入屋內，與兒時玩伴見面，同時談判。雙方溝通後，林員脫下全身的防護裝備，李嫌也交出1把長槍，緩和雙方緊張的情緒，期間李嫌也持續將槍械交給林員。

正當兩人還在談天說地敘舊，警方馬上推出另一波親情攻勢，讓黃嫌的父親出面勸說，並將其女友送進屋內，企圖以親情、友情和愛情，來動搖不願棄械投降嫌犯，最後勸說奏效，凌晨3時左右，2人同意將人質釋放，但仍堅持表明飲彈自盡的決心。

專案小組再派2名霹靂幹員以保護親友安全為由進入房間，2幹員經多次眼神示意後，以矯健身手奪下2嫌企圖自殺的槍枝，順利逮人。橫行1年的該犯罪集團，終告瓦解。

事後，刑事局也將林淵城、林續鵬2人談判解救人質過程，製作1套5集光碟，取名「南北追捕槍擊要犯瓦解林明樺暴力犯罪集團」，作為警方案例教材。

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