學測英文這兩大題最難寫 完整解答一次看 13:112022/01/22 中時新聞網 生活中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 111學年度學科能力測驗 英文（選擇）試題解答。(資料提供／補教業者) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 111學年度學科能力測驗於1月21、22、23日舉行，全台11萬6465人報考，21日考數學A、自然，22日考英文、國綜（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作測驗），23日則考數學B、社會。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。 英文科解答由臺北市補習教育事業協會、儒林補習班、文城補習班、得勝者補習班提供。 111學年度學科能力測驗 英文（選擇）試題解答。(資料提供／補教業者) 111學年度學科能力測驗 英文（選擇）試題解答。(資料提供／補教業者) 111學年度學科能力測驗 英文（選擇）試題解答。(資料提供／補教業者) 111學年度學科能力測驗 英文（選擇）試題解答。(資料提供／補教業者) 111學年度學科能力測驗 英文（選擇）試題解答。(資料提供／補教業者) 111學年度學科能力測驗 英文（選擇）試題解答。(資料提供／補教業者) 111學年度學科能力測驗 英文（選擇）試題解答。(資料提供／補教業者) 111學年度學科能力測驗 英文（選擇）試題解答。(資料提供／補教業者) 111學年度學科能力測驗 英文（選擇）試題解答。(資料提供／補教業者) 111學年度學科能力測驗 英文（選擇）試題解答。(資料提供／補教業者) 111學年度學科能力測驗 英文（選擇）試題解答。(資料提供／補教業者) 111學年度學科能力測驗 英文（選擇）試題解答。(資料提供／補教業者) 111學年度學科能力測驗 英文（非選）試題解答。(資料提供／補教業者) 111學年度學科能力測驗高低均標 。(資料提供／補教業者) 學測數學A有多難？ 完整解答一次看 學測首日第二科考完了 自然科解答出爐 #測驗 #解答 #111 #學年度 #學科能力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 111學測今登場首考數A 側重閱讀理解答題得細心 13:062022/01/21 生活 男國道驚見「注意巫婆」標誌秒愣 內行人解答了 22:532022/01/17 搜奇 新北市111年教甄增設加分機制 盼網羅多元優秀師資 16:062022/01/18 新消息 「腳小無猴 請燒蛋」店家公告引4千網友狂猜 內行解答了 11:082022/01/19 生活 新北教甄首納本土語言加分機制 國小普通科加考國英數 11:472022/01/15 生活 學測首日 嘉義考場驚傳考生墜樓 04:102022/01/22 社會新聞 111學測登場 全國21名考生使用8間隔離試場 13:022022/01/21 生活 考生注意，學測考試七大防疫規定一次看 16:102022/01/17 新消息 苗栗推「高中畢業雙學歷」攜手加拿大簽屬合作備忘錄 18:152022/01/19 生活 111年高級中等學校免試入學招生簡章公告 14:152022/01/19 新消息 大學學測21日登場 防疫比照三級警戒 13:262022/01/20 財經 高齡金融規劃顧問師 首批合格率五成五 04:102022/01/17 金融．稅務 疫情升溫 全國22名學測考生使用11間隔離試場 12:472022/01/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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