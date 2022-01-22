111學年度學科能力測驗 國寫試題解答看這邊 20:582022/01/22 中時新聞網 生活中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 111學年度學科能力測驗國寫試題解答。(臺北市補習教育事業協會儒林、文成、得勝者補習班提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 111學年度學科能力測驗國寫試題解答。(臺北市補習教育事業協會儒林、文成、得勝者補習班提供) 111學年度學科能力測驗於1月21、22、23日舉行，全台11萬6465人報考，21日考數學A、自然，22日考英文、國綜（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作測驗），23日則考數學B、社會。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。 國寫解答由臺北市補習教育事業協會、儒林補習班、文城補習班、得勝者補習班提供。 111學年度學科能力測驗 國綜試題解答 111學測今登場首考數A 側重閱讀理解答題得細心 #國寫 #解答 #111學測 #學年度 #學科能力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北市111年教甄增設加分機制 盼網羅多元優秀師資 16:062022/01/18 新消息 學測英文科扣緊時事題 全教會：5標應較去年提高 13:242022/01/22 生活 苗栗推「高中畢業雙學歷」攜手加拿大簽屬合作備忘錄 18:152022/01/19 生活 學測英文這兩大題最難寫 完整解答一次看 13:112022/01/22 生活 學測國文科斯卡羅入題 教團：難易度與去年相近 16:322022/01/22 生活 新式學測英文題型多元 出題貼近生活、難易適中 13:022022/01/22 生活 學測首日 嘉義考場驚傳考生墜樓 04:102022/01/22 社會新聞 111學測登場 全國21名考生使用8間隔離試場 13:022022/01/21 生活 「腳小無猴 請燒蛋」店家公告引4千網友狂猜 內行解答了 11:082022/01/19 生活 學測第一天 嘉義某考場驚傳學生墜樓 送醫急救中 16:422022/01/21 社會 疫情升溫 全國22名學測考生使用12間隔離試場 12:472022/01/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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