111學年度學科能力測驗國寫試題解答。(臺北市補習教育事業協會儒林、文成、得勝者補習班提供)
111學年度學科能力測驗國寫試題解答。(臺北市補習教育事業協會儒林、文成、得勝者補習班提供)

111學年度學科能力測驗於1月21、22、23日舉行，全台11萬6465人報考，21日考數學A、自然，22日考英文、國綜（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作測驗），23日則考數學B、社會。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。

國寫解答由臺北市補習教育事業協會、儒林補習班、文城補習班、得勝者補習班提供。

111學年度學科能力測驗 國綜試題解答
111學測今登場首考數A 側重閱讀理解答題得細心
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