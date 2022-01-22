大學每學期期末的每一堂課都要學生填寫「教學滿意度調查」，以評估教師的授課方式及內容是否符合學生期待，不過這樣的方式對教師是否有幫助？一份澳洲研究指出，澳洲大學教學評鑑已經成為學生謾罵老師、發表種族主義言論的平台，這些評語包含「你太醜」、「太胖」、「太老」等人身攻擊。

澳洲學術網站「對話」（The Conversation）報導，澳洲大學的匿名期末教師評鑑旨在幫助學生改善學習經驗，不過現在幾乎已經成為衡量教師授課品質的唯一方法，學生的評分及評語通常是老師新學期能否繼續授課、升遷的參考項目。

多名澳洲大學教師2021年底在期刊《高等教育評鑑與評估》（Assessment & Evaluation in Higher Education）刊登研究報告，他們調查791名澳洲各大學學術人員收到的負面學生評語，並且分為5大項。

1. 穿著、外表及口音。報告指出，關於外貌的評論通常帶有性別歧視、厭女、種族主義傾向，例如「太胖」、「醜」、「老」等。

有學生評論「你看起來很邋遢」，也有老師被說「母語不是英文的人不該被聘為老師」。

2. 指控性格。這類評語主要指控老師能力不足、有種族主義，或是對學生態度負面。

例如：「她很無理，難怪大家都討厭她」。又或者，「你是文化馬克思主義者，你的覺醒會破壞你所做的一切，並不是所有學生都像你一樣左派，你真的需要減肥。」

3. 就是侮辱。這類評論的目的就是要讓老師受傷，而且多半和教學無關。

例如：「我恨你的一切」。還有許多髒話、人身攻擊字眼，包括婊子、廢話、恐龍、白癡、魯蛇、精神不穩、納粹、需要冷靜、失控、可悲、精神病、垃圾、沒用等。

4. 怪罪老師。多數教學調查是在期末成績出來前進行，有些學生預期自己會被當而先怪罪老師，例如：「他媽的女同性戀婊子當我，他媽的超沒用所以我被當。」

5. 威脅和懲罰。怪罪老師當人外也伴隨威脅及呼籲開除老師，或是威脅蓋老師布袋。

例如「她應該被叉子捅一下」。有學生甚至結合上述所有項目，「這婊子應該立刻被解僱，為什麼這麼醜的人還可以教書，她最好小心一點，不要讓我在停車場遇到她，她應該改善品味，她的衣服很醜。」

這份研究也調查教學評鑑對老師的心理健康造成什麼影響，雖然分析結果尚未出爐，不過根據目前蒐集到的資料顯示，澳洲學術人員正面臨高度創傷，尤其臨時人員、女性、少數族裔的教職人員影響最深。