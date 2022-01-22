14歲出道後，她試著快速長大，努力融入成人世界；卻因為不敢表達意願、無力走出舒適圈而徬徨不安。

直到接觸戲劇，她才體會自我價值不只來自他人肯定，進而逐漸找回工作與人生的主導權。

20多年後，孫淑媚還清晰記得那場綜藝節目錄影，當時只是高中生的她，與其他來賓輪流站上蹺蹺板，一邊努力維持平衡、一邊嘗試用嘴接住迎面飛來的麻糬。一次兩次失敗、臉上沾滿白粉，是預期中的娛樂效果；但連續錄了1小時，只剩她仍無法完成任務，場面可就不怎麼有趣了。眼看進度嚴重落後，主持人終於忍不住開罵：「妳到底在搞什麼！」

「我當下覺得好沮喪，我就是沒運動神經⋯⋯，但又覺得這是工作，必須完成它，事後也只向宣傳說：『以後能不能少一點這種（節目）』，不敢說不要。」

回憶著往事的孫淑媚，就快滿41歲了，她發過21張唱片、拿過金曲獎最佳台語女演唱人獎，是演藝圈公認的台語天后；但眼前的她，說起話來輕聲細語、雙手不時交握，彷彿還是當年那怯生生的少女，感受不到一絲明星氣場。

「我對自己是沒自信的⋯⋯，覺得我一直都不是最被注目的焦點，所以大家不太會討論我，我會覺得自己條件不夠好，一定要加倍努力，做到讓別人認可。」她從容解釋自己從沒有身為「天后」的安全感，也正是因為這樣的心態，對於工作上的一切要求，即使是沒興趣且不擅長的綜藝遊戲，都會逼迫自己做到無可挑剔，目的就只是不想聽到任何人說她「不夠好」。

孫淑媚的前半生，就是持續不斷努力爭取外界認可；但這段人生經歷，在她內心深處埋下許多隱而不顯的傷痕，成年後才慢慢察覺，開始探索自我療癒的路徑。

不再無底限迎合 26歲迎來經濟自主

1995年，她年僅14歲，就在電視歌唱比賽中，創下連續衛冕20周的空前紀錄，因此進軍歌壇。但很少人知道，在那連續20周比賽中，驅動她的並不是過關斬將的成就感，而是不能讓家人失望的責任，「我對比賽這件事沒什麼想法，是最後幾周不希望特地來台北的親戚朋友看到我沒過關，才慢慢有了一些壓力。」

其實，不只比賽，就連唱歌、發片，也都不是孫淑媚主動想做的事。「是我媽希望我學唱歌，她把自己的夢想投射在女兒身上。之後簽唱片約，因為還未成年，也是爸媽幫我做決定。」她淡淡地說。

出道後的很長一段時間，孫淑媚都是圈子裡年紀最小的那個人，理所當然地被悉心呵護，每次出門總有宣傳或助理幫忙打點一切，甚至從來不曾自己掏錢購物。

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