台積電在法說會上繳出亮眼成績單！除了去（2021）年第4季與今（2022）年1月獲利、營收，以及未來營運展望，皆超乎華爾街預期，更令外媒驚豔的是，今年資本支出衝出新高，預計上看440億美元（約合新台幣1.2兆元），這更加確立了台積電在全球晶片製造的龍頭地位。

《彭博》專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）撰文，指出台積電狠甩其他對手，警告大家該當心了！斗大標題寫著：「親愛的對手們，台積電有辦法，並將超越你們所有人...」。

無畏需求趨緩預測，台積電擴大投資破400億美元

供應鏈混亂惡化全球晶片荒，台積電加速擴產腳步。今年資本支出預計將介於400億至440億美元之間，比去年的300億美元大增46.7％，並是2019年的3倍之多。

高燦鳴解釋，儘管去年的資本支出，為其獲利能力帶來一些壓力（營業利益率年減1.4個百分點），但台積電還是從營運中創造了400億美元現金，現在並握有380億美元現金，代表就算沒有任何一毛錢收入，這家晶圓代工龍頭也能負擔起龐大投資支出。

不過，當然沒有那麼簡單，因為公司還需要支付員工、材料和電費...等各項成本，但高燦鳴表示，這些超狂數字顯示台積電不僅規模龐大，而且地位很穩固，因此三星和英特爾若想與其正面對決，務必牢記這個事實。

《金融時報》駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）報導，雖然一些分析師警告，短期內晶片需求將放緩，但台積電總裁魏哲家回應，台積電將持續見證對於半導體長期需求結構性提升的現象，這來自5G和高效能運算（HPC）相關應用的產業大趨勢，而智慧型手機、物聯網、高效能運算和車用電子，便是台積電成長的四大驅動力，3奈米、5奈米製程皆受惠於此。

他表示，預計今年下半年3奈米量產時程不變，客戶比預期多，資本支出主要也是投入發展先進製程：約70％至80％將布局先進製程，包含2奈米、3奈米、5 奈米、7奈米，其餘則用在先進封裝、光罩製作和特殊製程。

即便終端市場需求放緩，但產品矽含量正增加，帶動GPU（繪圖處理器）、CPU（中央處理器）、AI等晶片需求成長，台積電預計波動不大。《金融時報》財經專欄Lex指出，今年擴大資本支出，使台積電有望繼續維持營業利益率42％的好表現。

外媒：三星、英特爾都不敵台積電

至於台積電在晶圓代工領域的兩大勁敵——三星和英特爾，高燦鳴並不看好他們。他表示，若從技術面觀察，三星是最接近台積電的對手，然而，由於它還有生產顯示器，且多數半導體支出花在台積電懶得生產的記憶體晶片，因此差距仍大。

另一方面，雖然英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）宣布重啟晶圓代工，但高燦鳴諷刺道，英特爾的技術實力更落後，反而陷入得依賴台積電生產最佳晶片的困境，未來，技術就算能追上台積電，但產能和規模經濟，卻不可能擴大到具有競爭力。換言之，它將需要犧牲利潤，才能擴增理想的晶圓廠數量。

這也是為什麼，基辛格一直提到地緣政治風險，同時喊話西方建立自主晶片產業的必要性，他希望獲得美國政府提供的設廠資金。另外，《金融時報》提到，晶片自製潮爆發，蘋果、亞馬遜、Google都計畫自研效能更高的晶片，大大威脅新加入晶圓代工戰局的英特爾，使它似乎處於「最弱的地位」。

科技媒體《The Verge》報導，疫情加速全球科技轉型，高階晶片與5G等需求增加，台積電憑著野心勃勃的擴產計畫，還包含在美國、日本與歐洲設廠，其龍頭地位不太可能會動搖。瑞信台灣證券研究主管暨亞洲半導體分析師艾布拉姆斯（Randy Abrams）告訴《彭博》，台積電在半導體業「處於有利地位」，未來幾年還有進一步漲價的空間。