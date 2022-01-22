最近台股的護國神山台積電股價表現異常熱絡，成為資本市場熱門話題。不過影響全球目前最大的變數——Omicron的疫情擴散尚未止歇。我想談談目前的投資者心理變化及上次提及的快錢與慢錢之間差異性。

1.只要仔細觀察全球目前急遽增加的染疫者，雖然情況看似失控，但大部分是輕症者，死亡重症比例不高，且有抗體者愈來愈多，群體免疫指日可待。目前表面看似嚴峻，其實已不如之前恐慌，預測情況會逐漸改善，約1個月左右就會自高峰急速下滑，歐洲、美國都一樣。

2.預期升息的心理已形成，金融業直接受益，股價表現良好。不過由於利率水準上升，導致高科技產業的估值向下修正。但大部分的展望不會太差，本月中下旬的財報出爐可望刺激股價觸底反彈，毋須過度悲觀。

3.近期政府不斷出手打壓過熱的房市，投機風潮勢必會受壓抑，切忌過度追漲才是王道。

4.很多投資人都想短時間獲利，買入股票後就急著盼望上漲；即使基本面沒問題，但股價下跌或暫不如預期，就會信心鬆動，反而成為中長期介入者的機會。友人常問，究竟基本面、技術面何者重要？簡單看法，選股看基本面，買賣點則是要看技術面。

5.提供此刻吾人觀察的長期投資好標的：台積電（2330）、聯發科（2454）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、晶技（3042）、牧德（3563）、元太（8069）、譜瑞-KY（4966）、和潤（5692）、聯德控股-KY（4912）、惠特（6706）、昇達科（3491）。

投資市場起伏不定很正常，所以一定要見樹又見林，才能清楚該如何看待及回應。市場尚未轉空，只是要有戒心。此刻敢於進場，獲利機會將增加。

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。

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