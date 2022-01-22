《財訊》報導指出，繼遠傳宣布入股亞太電信，並且與亞太電信共用頻譜之後，台灣大哥大也趕在2021年最後一個上班日，正式宣布合併台灣之星，電信產業又重回三強鼎立姿態。業界認為，台灣市場有限，整合各家資源能夠更有效利用頻譜，並為消費者帶來更好的服務發展空間，但同時，也可能代表著低價5G資費的時代即將過去。

眾所周知，亞太電信以及台灣之星一直以來都以低價作為吸引用戶的最大武器，這讓傳統3大電信業者如坐針氈，不敢冒著失去用戶的風險限制低資費服務或者是提高資費。但兩家小電信業者嫁入豪門，既有的用戶併入收購者後，除了增加電信業者的使用者服務基礎以外，也減少了未來削價競爭的可能性。

5G低資費時代 即將過去

事實上，《財訊》分析，遠傳電信總經理井琪就曾公開表示，未來隨著應用發展的複雜化以及元宇宙內容的需求，吃到飽資費一定會下架。而且她還表示，希望發生的時間點在她退休前。

若深入分析2021年敲定的這兩場電信大婚，在遠傳與亞太的合約與後續聲明中，二者未來暫時仍將分開營運，但遠傳入股後占有亞太電信11.58%股份，僅次於鴻海集團的36%持股比率，對亞太未來的營運有一定的影響力。

根據《財訊》報導，遠傳更已計畫在2022年將持股增持到23.8%，與鴻海占同樣股份比率，屆時亞太電信人事也可能由遠傳主導。

這麼一來，台灣大哥大併購台灣之星，就可視為用戶數量與網路頻譜被遠傳追上後的一記回馬槍。

《財訊》報導指出，台灣大哥大與台灣之星合併之後，拿到台灣之星的40MHz頻段，合併原有的60MHz頻段，在Sub 6G一舉拿到高達100MHz的頻段，原本遠傳在每用戶分配頻寬具有最大優勢，如今也被台灣大哥大超越。

不過，手上掌握最大毫米波頻段的遠傳加亞太組合，在毫米波技術的推動也更為積極。

不僅亞太最早在都會區就已經開通個人用戶通過5G毫米波上網，遠傳也加速開發以毫米波為基礎的企業專網服務，動作比其他電信業者都更快。隨著相關軟硬體技術進步，以及元宇宙內容的充實，基於毫米波的網路將有更大的內容承載效率優勢。