雖然有點殘酷，但面對高傳染力的Omicron，九天假期的農曆春節還是原地過年比較好，尤其家中有不願意接種疫苗的長輩來說，甚至團聚前應該要做快篩，很有可能這個冬天是這場疫情最後的寒冬。

Omicron傳染力高 殺傷力大

不過千萬不要因為年輕人感染Omicron後大多是輕症而掉以輕心，因為根據最先爆發Omicron疫情的南非的統計數據，儘管Omicron引發的確診高峰已過去一個月，但新冠病死人數卻仍在增加，而且同樣的情況也發生在防疫作風較為開放自由的英國，這表示Omicron對於老年人或有慢性病患者來說，仍具有強大的殺傷力。

英國衛生安全局(NHS)在一月十四日表示，五歲及以下兒童住院的病例數顯著增加，兩劑疫苗接種後預防感染Omicron的保護力非常弱，並在接種二十五周後預防重症的保護力也幾乎消失；第三劑加強接種後，預防感染Omicron的有效性在65-70%，到十周後降低到了45-50%。第三劑接種二至四周時，預防住院的有效性為92%，此後持續降低，但到十周後仍維持在83%的高有效性。

這意味著，通過加強接種疫苗來預防Omicron感染的有效性很有限，長期有效性消失；但第三劑加強接種十周內，預防住院仍維持在較高的有效性，意味著將來可能還要接種第四劑，甚至如果沒有更新、毒力更弱的突變株成為感染主流的話，有可能戴口罩(布口罩＋醫療手術口罩)的日子還要持續下去。

餘毒作用難預知 不感染是上策

長達兩年多的追蹤發現，曾經感染過新冠病毒患者在痊癒後，仍有後遺症，諸如身體疲勞感、呼吸不順難以入眠、腦中渾沌感、免疫系統處在攻擊狀態等，似乎新冠病毒無法完全排出體外。所以現在感染Omicron的年輕人，看似無症狀，但未來邁入中老年時，新冠餘毒的作用是否仍在，對身體的影響性仍未知，這是不當Omicron一回事的年輕人潛藏的未知風險。總之，不感染是上策，爭取時間等待更有效的新醫藥問世。

截稿日之前，以色列最新的研究顯示，超過五十萬以色列人接種BNT第四劑疫苗，不足以預防感染Omicron，不過需要說明的是，在實驗中被Omicron感染的人只有輕微症狀或無症狀。

美國通膨壓力 四十年來最大

疫情持續就表示，通膨還會繼續，對美國來說，2018年開啟美中貿易戰施加給中國的高關稅，如今透過美國人大量採購，反將高關稅貨品透過出口，將通膨輸出回美國，以至於貿易戰第一階段協議的兩年採購期已到，中國並未遵守承諾完成協議採購內容，可是美國迄今仍不敢再打關稅戰，因為美國正處在1982年以來通膨壓力最大的時刻，偏偏今年又是期中選舉，民調直落的拜登只好改打科技戰、軍事戰。

不過在中國、俄羅斯、北韓都擁有高音速導彈技術，北韓也不在聯合國五大常任理事國的放棄核武協議裡，在烏克蘭納入北約議題上，美國又壓不住俄羅斯，如果最壞的情況發生的話，那就是美國要同時面對俄、中、北韓等三戰場，則北約與五眼聯盟勢必得協助，否則美國恐怕難以兼顧。

所以美國賴以稱霸全球的三大武器─美元、科技與軍事，只剩下科技稍有優勢，不過太空戰也落後了，能夠突破半導體封鎖的量子科技也不是處在絕對領先，看來2030-2035年會是美中兩強的關鍵期。

時序進入大寒，一年最冷的時間，也是烏克蘭危機的最關鍵時刻，對俄羅斯來說，挾天寒之助陳兵烏克蘭邊境，並減少天然氣供給歐洲，威脅北約不得接納烏克蘭的戰略，面臨一觸即發的局面，如果拖到春天，北約的壓力自然減少，所以俄羅斯在閃電出兵哈薩克之後，等於是給了北約最後的通牒，美國的經濟制裁也箭在弦上，不得不發。

俄羅斯也回應美國，經濟制裁的後果可能是斷交，不管局勢後續的發展如何，有一點可以確定的是，在這場美俄互比膽量的賽局裡，布蘭特原油已經創2014年以來新高，來到87.88美元，NYMEX原油也逼近前高的85.41美元壓力。

歐洲能源危機 支撐油價走高

就在聯準會誓言打擊通膨之際，美元指數反向走弱，等於是提油救火，如果一月二十六日至二十七日的聯準會FOMC利率決策會議的會後聲明，不能壓制住原油市場的漲勢的話，說不定今年會看到一百美元的油價，也就是重返2014年俄羅斯出兵烏克蘭當時的原油起跌點。

更何況東加海底火山爆發，如果造成今年下半年的冬天繼續出現極端低溫氣候的話，疊加歐洲能源轉型，在德國、比利時等國核電廠退役，不排除歐洲的能源危機支撐高油價時代來臨。

相信今年通膨的壓力會讓聯準會不只升息三次(每次一碼)，就連摩根大通執行長的「沒有升息四次會感到意外」的論點，都有可能會被刷新，因為除了供應鏈瓶頸的高運費、歐洲能源危機之外，來自糧食的通膨可能是今年的新變數。

氣溫下降 影響農作物產量

南太平洋東加王國附近的海底火山爆發，威力相當於二萬七千顆廣島原子彈，火山灰與二氧化硫衝上雲霄，範圍超過六百公里，火山爆發指數達到VIE-6級(1-8級)，引發芮氏地震7.6級，二十世紀以來規模最大的火山爆發級數就是VIE-6級，例如1902年噴發的瓜地馬拉聖瑪利亞火山、1912年噴發的美國阿拉斯加州諾瓦魯普塔火山、1991年噴發的菲律賓呂宋島皮納圖博火山等等。

其中，1991年6月15日菲律賓皮納圖博火山噴發的煙柱曾高達四十公里，向平流層中噴射了約二千萬噸二氧化硫，這些物質和火山灰減少了地球上10%的陽光，地表溫度平均降低0.5攝氏度，導致之後的兩年地球進入了火山冬天。

這次東加海底火山噴發高度不足三十公里，輸送到平流層的火山灰不足以出現火山冬天，但全球平均氣溫還是可能最多下降0.2攝氏度，疊加反聖嬰的北半球夏天低溫多雨，如果溫度不足的話，春播農作物容易出現減產，增加通膨壓力。

火山爆發衝擊航空業

值得一提的是，大量火山灰噴向空中將直接打擊當地航空業。因為火山灰的主要成分是二氧化矽，在空中與飛機相遇後會造成發動機阻塞、熄火並引發事故，而目前航空業主力的噴射型飛機更易受到干擾。

例如2010年冰島火山噴發，大量火山灰噴發導致半數歐洲航線全軍覆沒，參考最新的火山灰資訊來看，玻里尼西亞西部和澳洲東北沿海已經受到影響，甚至東亞─東南亞往返澳洲的航班都將受到影響，截至一月十七日已經有大量航班取消，預期大洋洲航空業在未來三至六個月都將受到衝擊。

本文作者:洪寶山

(本文摘自《理財周刊1117期》)