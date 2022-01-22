(圖/理財周刊提供)

國人一到農曆新年，除了家人團聚外，大都利用難得的假期到戶外走走，更有不少人會到廟裡走春拜拜祈福，祈求新的一年，家人平安、健康外，更有不少人會拜「財神爺」，祈求財運亨通，發大財。

台灣各行各業各有各自信奉的神明，一般做業務、開店當老闆的，或是自營商都會拜土地公，如新北市中和的烘爐地，就有很多金融行業的業務前去膜拜，先前，如台北富邦銀行拿到台灣彩券的承辦權，就有主管帶員工前去拜拜；而一般從事土地代書工作的地政士，一定會拜跟土地有關的「福德正神」。

另不少做生意的會拜「關公」，主要做生意講求的「信用」，另有不少人合夥做生意，也都要講「守信、守義」，而三國時代的「關二爺」素以「義氣」見長，故後來成為做生意人的「守護神」，久而久之就成為「財神」。

蔡岳臻說，廟無關大小，有「神」則靈，以土地公來說，在鄉間很多地方，在大樹蔭底下，都會看到小小的「土地公廟」，主要是早期都以農立國，農業社會時代，對農民來說，土地是最重要的資產，「有土斯有財」，因此，老百姓最信賴的神明也就是「土地公(福德正神)」。所以俗諺：田頭田尾土地公或是庄頭庄尾土地公，這代表著土地公信仰與老百姓生活密不可分。

有些土地公廟原本是小小的一間，但因為神蹟顯靈，或是當地發展很好，感恩土地公的保庇，大家集資蓋大廟，而會將小的土地公廟翻修成大的廟如「福安宮」，所以，民眾若看到宮廟名稱有「福安」或「福德」等字，大都主祀的神明就是「福德正神」。

此外，有些廟宇也會供奉「虎爺公」作為神明腳力「坐騎」，「虎爺」又有分金虎將軍、黑虎將軍、俗稱虎爺公、虎將軍，尊稱下壇將軍。虎爺通常是山神、土地公或城隍爺的座騎，能守護地區村莊城市。

而被山神、土地公或城隍爺等神收伏的老虎具有神力，不但不會傷害人類且會保護人類，而民眾也可以向虎爺公求財，例如求「財水」或是「小錢換大錢」等，主要是早期有說，土地公要管的轄區太大，因為，虎爺是他的座騎，而虎爺也代替土地公出巡，久而久之，成為會「咬錢」的神獸，而今年是壬寅虎年，更是被視為可幫民眾「咬錢帶財」的虎年。

奉天宮虎爺公頭戴金花

蔡岳臻另提到，民眾一般所知的「虎爺」，大都會供奉在供桌的下方位置，不過，在嘉義縣新港鄉的「奉天宮」的「虎爺公」，據傳，早期曾救了嘉慶君，除了有御賜的頭上「金花」外，更有設置虎爺殿，將虎爺供奉在神桌上。

此外，「虎爺公」更特別的是，其身體顏色是黑色的，上有金色條紋，故也有「金虎爺」之稱，若以台語來唸，又有「金好Ｙ(有錢)」的寓意。

文、武財神 求正財與偏財

新港奉天宮虎爺公 (圖/理財周刊提供)

至於一般民眾也常拜的財神爺，還有「五路財神」，以及「關公」；以「關公」來說，除了先前所說的「重義，講信用」之外，其實，從「關公像」還可以判斷其為文財神或武財神。

蔡岳臻表示，若是站著的關公手持關刀，就是武財神，而做生意，祈求生意上門，關刀都會朝內，不會朝外，以免砍到上門的客人。

另坐著的關公，被稱為「文財神」，其一手拿著一本捲起來的「春秋」(書本不要散開，開本的台語是虧本意思)，另一手拿「帳本」。

而位於嘉義市的「文財殿」，奉祀的是「比干公」，主要是商朝的比干極為忠心，被商紂王剖心而死，在《封神演義》中，被姜太公封為文曲星君，而道教尊其為守財真君，加上其「無心而不偏私」，且是一位文臣，而被民間尊為文財神。且有一說法，祂保佑的是「正財」，如一般上班族，做本業，沒有偏業的，都以拜「正財神」的比干公為多。

至於民眾想要求「偏財」的，像投資股票、基金、不動產、公益彩券等，則以五路財神(正、偏財都可拜)及武財神為主。

本文作者:顏瓊真

(本文摘自《理財周刊1117期》)