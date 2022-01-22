第三劑疫苗開打，凡接種基礎劑（2劑）滿3個月，都能預約施打；不過數據顯示，第三劑疫苗保護力維持10週剩下約40%，而第四劑疫苗效果又恐因「免疫疲勞」，抗體水平難以回升。

在近期指揮中心記者會上，媒體提問「第4劑」新冠疫苗買夠了沒？指揮官陳時中回應，疫情瞬息萬變，現在就討論第4劑打或不打，為時過早。

但英國現實世界數據顯示，第3劑疫苗保護力，約從第10週開始大幅下滑，即使接種追加針，還是難防Omicron。這與眾多研究結果一致：疫苗對Omicron的保護力，比對Delta更弱，當Omicron逐漸成為主流病毒，疫苗創造的免疫力恐不足，打疫苗雖有用，但效果更差了。

●英國統計：追加針保護力10週就下滑

去年12月23日，英國衛生安全局（UK Health Security Agency）在報告中指出，接種追加劑後2.5個月（10週），有症狀感染保護力剩下40%。不過，衛生安全局傳染病專家卡爾（Meaghan Kall）特別點出，疫苗保護力只對Omicron病毒失效，對Delta病毒的效果依舊存在。

無論施打何種廠牌疫苗，2～4個月後，保護力普遍開始下滑，讓各國政府縮短追加劑（第3針）的施打間隔。不過即便接種了追加劑，10週後，保護力仍會下滑約15～25%。

●第3劑疫苗的持久力，報告統計不同廠牌如下：

◎前2劑施打BNT疫苗，追加1劑BNT疫苗者，保護力能衝到70%，10週後則掉到45%。

◎前2劑施打BNT疫苗，追加1劑莫德納疫苗者，9週後保護力則還有約70～75%。

◎前2劑施打AZ疫苗，追加1劑BNT或莫德納疫苗者，2～4週後，保護力衝到60%；10週後，則分別剩下35%（BNT）、45%（莫德納），近乎減半。

這些都是「感染保護力」的數字，沒有重症、住院的保護力。衛生安全局的報告解釋，由於Omicron造成的重症還太少，數量不足以計算。但初步統計顯示，Omicron比Delta送醫的比例少60%：Delta有3,884人送醫，Omicron只有70人送醫。英國衛生安全局專家柯賽彭（Freja Kirsebom）也說，根據經驗，疫苗對重症、住院的保護力都會比感染更高。

(示意圖/Shutterstock)

●打太多針「免疫系統疲勞」？第四劑效益存疑

該不該打第4劑疫苗？部分科學家反對，原因是接種太多次，會造成免疫系統疲勞，對抵抗力未必有好處。《紐約時報》報導，幾位以色列專家小組會議的成員，特別針對年長族群提出「免疫疲勞」的疑慮，指出打太多針，不但沒有顯著效益，反而恐讓身體應付感染的能力變差。

1月17日，以色列一則初步研究指出，第4劑疫苗對抗Omicron的效力很低。執行研究的希巴醫療中心（Sheba Medical Center）說，第4劑確實有效幫免疫系統升級，比第3劑抗體水平高，但要抵擋Omicron感染還是不夠。這份研究證實了對免疫疲勞的猜測。

但研究主持人芮格夫-尤柴（Gili Regev-Yochay）也說，他們沒有觀察到顯著風險，換句話說，第4劑的安全性沒有明顯減少，她建議，如果經過評估後可能有效益，那麼仍應替免疫力低下的族群打第4針加強劑。

●第4劑以色列開打、美國爆「自打潮」

科學家還在分析第4針利弊，很早就打第3針的以色列，已經開始替高風險族群接種第4劑。以國專家小組先前建議，針對免疫力較低、或染疫風險較高的族群，第3劑接種4個月後，就應加強打第4劑，原因是「潛在效益仍大過風險」，若再等下去，到時候再打第4劑恐怕就無效了。

1月2日，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）宣布，當地確定會開放60歲以上民眾、第一線醫護人員率先接種第4劑。《紐約時報》觀察以色列第3劑施打數據，發現60歲以上民眾，在施打第3劑後4～5個月，感染Delta病毒的比例加倍。這是免疫力下滑的警訊。

在美國，疾病管制局（CDC）至今沒有核准開打第4劑疫苗，去年10月，CDC曾預告免疫力不全族群，或可在6個月後接種第4劑。也就是說最早施打第3劑的一批人，最快也要2月下旬才能打第4針。

但已經有許多免疫力不佳的民眾，「自行」開始施打第4劑、甚至第5劑疫苗，部分醫師批評CDC的決策太慢。休士頓的貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）病毒專家霍泰茲（Peter Hotez）說，他支持打第4劑，特別是醫護人員，因為Omicron感染潮襲來，追加劑能降低突破性感染風險，確保醫療量能不受影響。

輝瑞、莫德納執行長先後都曾公開坦言，3劑疫苗的保護力不足，推測第4劑勢在必行。輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）說，人類現階段對Omicron了解不多，要儘快做研究分析，以便及時追打。但即便2大疫苗廠商都這樣呼籲，世界衛生組織（WHO）至今還沒做出推廣第4劑的決定。