2022年農曆春節假期即將到來，除夕正好在1月31日，春節連假長達9天，許多院所減少或停止門診、藥品調劑服務。健保署表示，為避免使用慢性病連續處方箋的民眾用藥中斷，提醒持有慢性病連續處方箋的民眾，若上次（上個月）給藥天數的最後1天（藥吃完的日期），落在春節期間1月29日至2月6日者，可提前自春節前10天，即1月19日起回診由醫師處方給藥或領取下個月用藥。

健保署李伯璋署長指出，「慢性病連續處方箋」是指醫師開給病情穩定的慢性病患的長期用藥處方箋，目前「慢性病連續處方箋」的效期，是依醫師實際處方給藥的日數計算，最多90天，並分次調劑，每次給30天以內的用藥量。

依《全民健康保險醫療辦法》規定，持有慢性病連續處方箋領藥的民眾，必須在上次給藥期間屆滿前10天內，才可以憑原處方箋再次領取下1個月的用藥。

因應2022年農曆春節假期，健保署援例放寬規定，提醒持有慢性病連續處方箋的民眾記得提前領藥，避免中斷用藥，安心過好年。