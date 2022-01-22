由於環境因素與大量化學物質暴露，國內兒少的過敏性疾病比例年年上升。台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會洪志興理事長指出，台灣孩童的異位性皮膚炎盛行率在1974年僅為1.4%，在2019年時已上升為11.3%，但以盛行率而言比例增加近10倍。

●異位性皮膚炎盛行率升10倍！少女皮膚宛如60歲

洪志興醫師表示，兒童過敏性疾病的比例呈現上揚趨勢，其中又以異位性皮膚炎發生最早，約65%的異位性皮膚炎孩子是在1歲前出現症狀，其中85%會在5歲前發病。除此之外，異位性皮膚炎的嚴重度，也會增加長大後出現氣喘及過敏性鼻炎的機會，步入所謂的「過敏進行曲」。

「異位性皮膚炎的孩子，能盡早治療好愈好！」洪志興醫師解釋，異位性皮膚炎患者在3-5歲時，約7成左右會出現症狀改善。但若沒有妥善治療與照顧，異位性皮膚炎可能反覆發作，導致長大後更嚴重的皮膚問題，當進展到中重度病情以上，甚至必須接受類固醇等全身性治療。

(圖/潮健康提供)

洪志興醫師表示，曾有一名17歲少女就診，赫然發現其皮膚因異位性皮膚炎而異常老化、充滿皺摺宛如60歲老人。而且因為長期使用類固醇，皮膚變得非常薄，臉龐、身體極為圓胖。然而，要改善類固醇的副作用，往往需要長時間調理，如何兼顧中重度異位性皮膚炎的治療與副作用，是過去的一大難題。

●異位性皮膚炎反覆發作 造成失眠憂慮自信心受創

「兒童要有未來，我們應該讓他們盡早接受更好的治療。」洪志興醫師說明，以往兒童中重度異位皮膚炎需接受全身系統性治療，治療選項包含照光治療、類固醇及免疫抑制劑。但是，照光治療平均一年以上才有效果，且每周要照光2-3次，對大多數孩童及家長進行難度太高。

洪志興醫師表示，類固醇雖然有效，但長期服用有副作用疑慮。而免疫抑制劑過量使用，也可能影響兒童免疫及血球功能，增加感染風險。針對異性性皮膚炎的生物製劑，可幫助異位性皮膚炎症狀改善達8成以上。現今已核准可用於6歲以上的中重度異位性皮膚炎患者，這類治療安全性高且沒有副作用疑慮，更重要的是能改善生活品質。

「異位性皮膚炎被視為只是皮膚病，其實對小朋友、家長會帶來很大的負擔，應該考慮使用更好的治療。」洪志興醫師解釋，異位性皮膚炎容易引發搔癢難耐，導致孩子失眠、憂鬱、焦慮，乃至自信心受創，家庭關係受影響。超過7成患者有睡眠不足問題，連帶影響他們的課業學習與生涯發展。家長們為了照顧孩子，同樣面臨極大精神壓力。

(圖/潮健康提供)

●做好保濕注意衣物材質 補充益生菌未必有效

洪志興醫師提醒，異位性皮膚炎的孩子，務必注重基礎治療與日常保濕，平時第一層衣服建議選擇棉質或絲質，避免摩擦、感染。中重度患者可接受過敏源檢測，盡可能避開過敏源與食物種類。

至於坊間稱補充益生菌能改善異位性皮膚炎，洪志興醫師認為，在輕、中度病人身上可能較明顯，中重度族群仍須及早考慮接受如生物製劑的有效治療。提醒患者與家屬，當孩子病情反覆發作時，應盡快與兒童免疫風濕科醫師商量適合的治療選項。

洪志興醫師呼籲，異位性皮膚炎的生物製劑，對中重度的兒童異位性皮膚炎症狀有明顯效益，研究顯示，6至11歲中重度兒童病患使用4個月後，病況改善約8成。兒童是社會未來發展的根基，呼籲主管機關應考量是否將更有效安全的治療放寬給付條件，幫助孩子與家長減緩異位性皮膚炎照護的莫大壓力。