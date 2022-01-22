根據《美麗島電子報》搶先曝光的2022年1月最新國政民調顯示，總統蔡英文的信任度維持平盤，來到53.1％，執政滿意度則下降0.2個百分點，來到54.4％；行政院長蘇貞昌的施政滿意度則上升0.8個百分點，來到49.1％。媒體人吳子嘉表示，從蔡英文、蘇貞昌的負向評價來看，顯示民進黨的執政成績並不佳。至於政黨好感度，國民黨為歷史次低，但是民進黨的好感度卻沒有變化，這就怪了。

美麗島電子報董事長吳子嘉21日在《關鍵時刻》節目中分析表示，蔡英文的負向評價稍微好一點，為41.9%，蘇貞昌的負向評價則為45.4%，這就表示民進黨的執政成績並不佳；而對經濟情況不信任的也有61.6%。

至於政黨好感度，吳子嘉分析指出，民進黨正向評價為46.3%(上升0.2%) 、負向評價為41.4%(下滑2.8%)；而國民黨的正向評價為22.7%(下滑5.3%)、負向評價為63.0%(上升4.9%) ，這也是國民黨從2006年到現在為止，15年來次低紀錄。但是民進黨的好感度卻沒有變化，這就怪了。

吳子嘉點出，國民黨的好感度，2008年，在馬英九當選第一任總統時還有57.4%，但現在卻變成22.7%，15年就降了35個百分點，如今這些人跑去哪兒？就是不表態了，不支持國民黨之後，變成中立。至於這些選民有沒有跑去民眾黨呢？由於民眾黨好感度只有7.7%，所以也沒有拿到變成中立的32.7%。

吳子嘉指出，原來藍軍有30幾趴，現在既不支持民進黨、也不支持國民黨，變成中立選民，大家還有機會搶，問題是不一定是國民黨搶到，也不一定是民進黨搶到，民眾黨也會進來搶，這是一塊大肥肉，誰不搶呢。