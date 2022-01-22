秦國統一六國依賴的是強大的秦軍與農戰體制，歷史文獻也記載秦軍驍勇善戰，戰場上經常持兵器便赤膊上陣，不戴頭盔與甲衣，這樣的記載在秦兵馬俑發掘出來後獲得驗證。不過，如同其他考古所得一樣，更新的考古發現經常會推翻舊有的理論，最後秦軍上戰場仍有頭盔甲衣，只是作戰時經常脫去笨重頭盔以求靈活，至於兵馬俑未著頭盔，實因其佈置為儀式隊型，而非行軍佈陣。這證明了新的考古證據往往會改變人們對歷史的理解。
過去從歷史文獻得知，秦軍驍勇善，在戰場上不戴頭盔，也經常不著鎧甲，有「秦軍無冑」之說。這是秦國自商鞅變法以來，實行嚴格的軍功晉爵制，以士兵在戰場上殺敵並取敵頭顱為證，做為獎賞晉爵的依據，而且軍隊爵位可以世襲，因此士兵上戰場莫不奮勇殺敵。而為求戰場上行動靈活，秦軍上陣時經常脫去笨重的頭盔或鎧甲，六國的史書上也都記載秦軍不戴頭盔、甚至不穿鎧甲與不持盾牌的敘述。後來秦始皇陵兵馬俑被發現，兵馬俑陶像身穿僅圍住前胸後背的輕便鎧甲，頭上僅束髮紮偏髻而無頭盔，證實史書上有關秦軍戰場裝束的記載，軍事史家亦認為秦軍「不重防具」亦成定論。
直到1998年考古工作者在秦始皇陵園裡發現了另外一處大型陪葬坑，長約130米、寬約100米，是陵園內最大的葬坑，約有2個足球場的面積。其中一部分經過發掘後，發現有大量用石片做的鎧甲，鎧甲的型式也非常多樣，較兵馬俑的裝束有更多變化，考古學者判斷不同裝束應該是區分不同的軍種與不同級別，例如 ，步兵、騎兵、車兵的穿著都不一樣，軍官與士兵也不相同。
其中最重要的是在這個坑裡發現大量製作非常精良的頭盔，頭盔與鎧甲數量相仿，分布均勻，應屬每名士兵皆有的裝備。這個考古新發現推翻了之前人們認為秦軍不帶頭盔的認知。學者指出，初期發掘出來的兵馬俑有裝飾華麗的馬車，士兵不載頭盔並僅著輕傳鎧甲，應該是屬於是秦王禁衛軍，有執儀仗和檢閱作用，以禮儀功能為主，所以免著笨重甲冑，而外圍更大區域的陪葬坑內的則是放置武器護具的軍備庫，因此頭盔與鎧甲等作戰裝備齊全。而由於秦始皇陵規模龐大，未來發掘更多時，可能還會有更多新的發現來推翻舊有的認知。
這個陪葬坑秦代鎧甲的甲片都以青石切削打磨製作的，而且還根據人體不同部位有著不同的形狀，石質甲片有或方或圓的小孔，以銅絲串連。甲片邊角上還磨出稜角，以讓甲片疊壓更加密合。除了士兵之外，戰馬與戰車也都有護具與金屬部件。至於作戰用的盾牌，已發掘到的數量確實很少，考古學者一度相當納悶，一直到2010年對兵馬俑1號坑第3次發掘才現包在泥中的一面皮質上漆的盾牌。專家認為，秦軍並非不用盾牌，可能是盾牌為皮質，經數千年後多已腐朽，以致留下的數量極少。
像中國這種延綿數千年未斷絕的文化，其歷史與考古題材之豐富在全世界也絕無僅有。但歷史的文字記載往往有誤或是缺失，經常需要用考古結果做為印證，兩個學科也因此得以相輔相成。特別是年代久遠的歷史如商周秦漢，文獻較少，或因各種原因而散佚，更需要考古學的協助。像秦始皇陵兵馬俑、馬王堆漢墓的發現，已成為國際知名的偉大考古發現，人們也能從文字記載中得知考古發現的詳情，有時則是考古發現推翻人們已有的歷史認知。未來在考古發掘擴大後，必然還會有更多的歷史會被修正或推翻，更能呈現中華五千年文化的豐富多彩，在全球考古研究中，恐怕也無出其右者。
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