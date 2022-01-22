華視總經理莊豐嘉遭爆要「修理國民黨」，惹得藍綠兩黨不滿，華視21日召開臨時董事會通過華視總經理莊豐嘉請辭案，將由華視新聞台台長陳雅琳暫代總經理一職。前民進黨立委沈富雄表示，莊豐嘉這樣的人是少見的。

沈富雄21日在政論節目《少康戰情室》中表示，莊豐嘉這號人物是少見的，因為在中華民國立法院來台灣以後的院史上，像莊豐嘉的單位拿的錢，是要受立法院監督的，而他一年也不過只來立院一次，而大部分人也都會選擇在那一天，把姿態放低一點，過了再說。

沈富雄接著表示，除了莊豐嘉以外，還有一個人態度好硬，他說「我不歸你管，我就不來」。後來人家去求他，他來了，卻坐在那邊，就是不跟你協商，那個人就是陳師孟。陳師孟當時擔任總統府秘書長，陳師孟說「立法院管不到我，我的預算不歸你管的」，很兇又很猛，但是陳師孟還有一點點道理，莊豐嘉卻一點道理都沒有。莊豐嘉不是得罪了國民黨團，而是莊豐嘉說要用華視修理國民黨團，也就是這種話，讓民進黨團總召柯建銘沒有辦法接受。

資深媒體人尹乃菁則表示，公視20日開董事會，卻沒有處理莊豐嘉的案子，好像有一說，是因為莊豐嘉前面講的那一番冠冕堂皇的話，說什麼兩大黨去政治介入這個人事，所以讓公司的董事有所顧忌。尹乃菁認為，這種事一點都不需要顧忌，除非莊豐嘉說謊、或國民黨團說謊，也就是他沒有放話說要去修理國民黨團，但如果莊豐嘉真的說了這個話，那他就已經失格了，他已經不配擔任華視總經理。