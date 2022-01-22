中央流行疫情指揮中心21日原公布位於桃園市大園區遠雄自由貿易港區的亞旭電腦公司新增6位確診移工，未料晚間一口氣再檢出60名新個案，該經貿園區累計66人染疫。亞旭電腦深夜在官網發布防疫聲明指出，有鑑於桃園地區疫情升溫，為確維同仁健康與排除疫情潛在風險，將趁周六日2天時間擴大清消，於下周一（24日）起人員分流、自主健康管理及配合政府防疫，強化公司防疫作為。

亞旭防疫聲明如下：

鑒於桃園地區疫情升溫，亞旭電腦為確維同仁健康與排除疫情潛在風險，強化防疫作為如下：

一、擴大清消。

1月22日(週六)、1月23日(週日)亞旭電腦中和、楊梅、竹北、桃園辦公場域及廠區進行全面性清潔及消毒，確保工作區域安全。

二、人員分流。

自1月24日(週一)起，亞旭電腦比照三級防疫規範，實施人員分流分班並謝絕洽公訪客，降低人員接觸風險。

三、自主健康管理。

同仁務請維持社交距離，無論居家辦公或室外活動，須落實戴口罩、勤洗手、酒精消毒。非必要勿出入公共場所，不搭乘大眾運輸工具。

四、配合政府防疫。

亞旭電腦桃園廠區已全面清消，所有人員均完成PCR檢測。亞旭積極配合政府防疫，防堵疫情擴散，並持續在同仁活動場域加強清潔消毒。本公司防疫委員會配合政府與相關單位指示，因應防疫所需，執行即時應變作為並滾動式調整。

面對嚴峻防疫時刻，亞旭電腦全體同仁請留意自身安全健康。值此非常時期，務須以嚴謹態度做好各項防疫措施，若有防疫相關問題可通報或諮詢本公司醫務室，期有效防杜疫情傳播，保障員工健康。