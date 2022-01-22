串流影音平台Netflix財報令人失望，股價重挫拖累科技股續挫，那斯達克指數進入修正，美股今天下跌，週線收黑。
道瓊工業指數終場下跌450.02點，或1.30%，收在34265.37點。
標準普爾500指數下跌84.79點，或1.89%，收在4397.94點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌385.10點，或2.72%，收在13768.92點。
費城半導體指數下跌59.966點，或1.72%，收在3434.785點。（譯者：徐睿承）1110122
串流影音平台Netflix財報令人失望，股價重挫拖累科技股續挫，那斯達克指數進入修正，美股今天下跌，週線收黑。
道瓊工業指數終場下跌450.02點，或1.30%，收在34265.37點。
標準普爾500指數下跌84.79點，或1.89%，收在4397.94點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌385.10點，或2.72%，收在13768.92點。
費城半導體指數下跌59.966點，或1.72%，收在3434.785點。（譯者：徐睿承）1110122
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。