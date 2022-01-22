串流影音平台Netflix財報令人失望，股價重挫拖累科技股續挫，那斯達克指數進入修正，美股今天下跌，週線收黑。

道瓊工業指數終場下跌450.02點，或1.30%，收在34265.37點。

標準普爾500指數下跌84.79點，或1.89%，收在4397.94點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌385.10點，或2.72%，收在13768.92點。

費城半導體指數下跌59.966點，或1.72%，收在3434.785點。（譯者：徐睿承）1110122