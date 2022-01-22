臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

新冠肺炎疫情波及經貿園區，曾赴西堤用餐的2名移工確診後，桃園亞旭電腦接觸者昨日（21）午間先是新增4人確診，但中央流行疫情指揮中心晚間又緊急宣布，該群聚案再檢出60名新個案，經貿園區至今累計66人染疫。此消息引發網友暴動，大批網友高喊驚恐與難以置信，更有不少人想起去年台北市萬華疫情爆發時，政治人物酸「全台灣陪台北坐牢」的言行，反酸如今是「全台灣陪桃園坐牢」。

西堤中壢中山店群聚案持續擴大，除3名9日赴西堤用餐的客人（案18185及2移工案18219、18220），以及移工在經貿園區的4名同事（案18221～18224）確診。

醫福會執行長王必勝昨日早上赴現場，與勞動部合作了解移工宿舍要如何做改善，衛生單位也針對1000多人展開採檢。中央流行疫情指揮中心晚間緊急宣布，在1005人的採檢中，檢出60名新個案，該經貿園區至今累計66人染疫，加上下午公布的案例，單日新增83人確診，創下今年以來最高紀錄。

此消息掀起網路轟動，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《ETtoday分享雲》、《TVBS新聞》等各大新聞平台表示：「全台灣陪桃園坐牢」、「全台灣陪桃園一起坐牢的概念」、「去年是怎麼笑台北的？」「打臉去年覺青們嘲笑台北市的言論」、「越來越有去年5月的感覺了」、「我的天啊！我到底是看到什麼？」「覺得桃園真的非常嚴重，可以是不是先把桃園封城大清毒？」「小心被打成中共同路人，沒有台灣價值！桃園是充滿台灣價值的直轄市，小心被網軍出征」。